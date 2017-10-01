長期尿不乾淨 當心腎衰竭

2017-10-01

文／王舒民

50歲歐先生是大樓管理員，平時有高血壓病史且服藥控制中，上個月看診時表示，最近一週胃口不好，還拿驗血報告給我看。他最近半年的腎功能明顯退步，似乎還有持續惡化的現象。

問了他的近況，都沒有與腎功能相關的線索。最後在身體檢查時發現他的下腹腫脹，並形成一座小山丘，進一步做超音波檢查才發現他的膀胱非常腫脹，而且兩側腎臟已經呈現嚴重腎水腫，經緊急放置導尿管後，導出將近900CC的尿液，腎功能也在1週內慢慢回復正常。

相信很多人都曾經有尿不乾淨的經驗，也許是急性膀胱炎的併發症，或是吃藥後的副作用（如抗組織胺），或是男性攝護腺腫大引起的排尿不順等。這種症狀有時候確實很困擾，總感覺一頓飯吃下來一直跑廁所，非常麻煩；如果在廁所不方便的郊區，更是為難，有些人索性乾脆不出遠門，因此漸漸影響社交生活。

小便尿不乾淨除了造成生活困擾外，也會增加泌尿道感染的風險；如果尿液滯留無法解決，反覆泌尿道感染及產生抗藥性菌種的機會更是大大增加，甚至有時候會併發腎盂腎炎、敗血症。

如果尿液滯留已經一段時間，加上沒有特別「脹尿」的感受時，就容易造成腎水腫，長久下來會有急性腎衰竭的可能性。

小便尿不乾淨是小毛病，但是仍有可能釀出大問題，應及早就醫，以免進展到慢性腎臟病，需要洗腎時，就很麻煩。

（作者為台中舒民診所院長）