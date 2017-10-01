離菸政策不回頭… 本土菸葉走向歷史

2017-10-01

〔記者吳佳蓉、吳欣恬／台北報導〕對於不再採購國產菸葉，台灣菸酒公司表示，2001年台灣加入WTO，菸品專賣制度便已廢除，當時就已確立離菸目標，行政院去年8月最終拍板，今年後將不再採購國產菸葉，離菸政策不會走回頭路。

農委會農糧署主秘翁震炘直言，國產菸葉的品種品質不佳，加上菸葉採收需大量人工、成本高昂，以往都是用來生產「新樂園」等品牌香菸，菸品結束專賣後，實難與國外產製的香菸競爭。

台酒菸品事業部協理巫鈺箕說明，過去菸為特許行業，菸農與台灣菸酒公司前身「台灣菸酒公賣局」簽約、獲得特許者，才可種植菸葉。但隨台灣加入WTO後，菸品專賣制度同步廢止，民間業者可製菸，公賣局也轉型為菸酒公司，與菸農的特殊採購契約關係不存在。

為輔導菸農離菸轉作，台酒1993至1996年提供過一波補償金，每公頃補償60萬元；2002年再發給當時所有菸農，每公頃105萬元補償金。

巫鈺箕表示，10多年間，不願轉作的菸農，仍不斷陳情，台酒配合政府決議，持續向菸農購菸。直至去年8月，行政院最終核准，台酒向菸農購買2016至2017年期菸葉之後，將不再採購。

農委會負責協助菸農申請離菸及轉作。翁震炘說，菸農轉作以瓜果、雜糧、蘿蔔等為主，像美濃許多菸農轉作紅豆或毛豆，也有不少人選擇白玉蘿蔔和紅蘿蔔。台灣離菸政策既定，希望農民配合。台酒也表示會持續與菸農溝通，希望鼓勵全數輔導轉作，避免老問題盤根錯節，開啟農村的另一線發展生機。