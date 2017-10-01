台酒停購菸葉 「末代」菸農明北上抗議

2017-10-01

〔記者曾迺強、羅欣貞、花孟璟、吳欣恬／綜合報導〕往年這個時節，第二期稻作收穫後，菸農開始準備種植菸草。但隨著台灣菸酒公司明年停止保價收購菸葉，這樣的景況已不復見。不滿離菸政策的菸農指出，年長菸農不易轉作，連帶使動輒2百多萬元設置的烤菸室、器具等成廢鐵，「尤其可惡的是台酒仍進口菸葉、生產香菸！」嘉義、屏東的數百名菸農將在明天（2日）北上，向農委會陳抗，爭取維持契作收購，保障權益。

台灣自日治時期開始以特許制准許農民種植菸草，國民政府沿用此專賣制度。南部氣候特別適合菸草生長，屏縣高樹鄉、高市美濃區等客庄，菸葉種植面積曾居全國之冠，有好一段時間，觸目所見，盡是綠油油的菸田。台灣2001年加入WTO，菸品專賣制度隨之廢除，繼之推行離菸政策，菸草種植面積逐步萎縮。目前台酒登錄菸農1530戶，種植面積624.9公頃。截至昨天，仍有229戶尚未提出申請轉作或一次性離菸，面積100.16公頃。

「讓菸葉種植自然淘汰吧！」屏東縣菸農聯合會理事長楊連榮表示。楊連榮種菸葉50年，從小就是在菸田長大，已經是第三代，他說，現在的菸農大多7、80歲，政府不妨緩個3、5年，菸農種不動了，菸葉自然走入歷史。現在叫老菸農轉種其他作物，也沒有完善的具體配套措施，負擔太沉重了。

尚有229戶 未申請轉作

不願具名的菸農說，政府總是說種菸葉賺很多，所以農民才不肯離菸，但事實不然。以每公頃收2500公斤菸葉計算，每公斤收購價206元，一公頃50多萬，扣除成本，事實上利潤不到20萬元，尤其現在農村缺工，請工人比以前貴，賺得又更少；政府對菸產業的政策模糊，相關條件每年都要重新協商，也讓菸農無所適從。

「本土菸產業不能只從香菸的角度去看，畢竟它在台灣農業發展了很長一段時間，是台灣農村文化的一部分。」楊連榮說，從育苗、除菸花、施肥、除草，到採收、烘乾、分級，都需要龐大人力，菸農間互相協助產生「交工」文化，而且也對農村經濟做出貢獻。

家中二代種菸的玉里鎮大禹里長張添富，栽種菸葉將近3公頃，因為政府政策，只能無奈簽署離菸領補償金。他批評，政府照顧農民的事情不去做，卻急著摧毀台灣的菸田產業，尤其可惡的是「台酒仍然有生產香菸」。

他認為，如菸酒公司停止產菸，停購本土菸葉還有道理，實際上菸酒公司還繼續產菸、賣菸，卻進口國外菸葉，等於是毀滅本土產業。

嘉義縣菸農聯合會理事長賴芳德也批評說，台酒寧願買進口菸葉，不用本土生產的菸油重、品質優的菸葉，根本是本末倒置。

不過，雲林縣林內鄉農民張三河表示，農村人口老化，種植菸葉需要大量人力，收成、烘乾等作業繁複，包含他在內，鄉內50多名菸農幾乎領取每公頃60萬元一次性離菸輔導金，轉作易照顧的短期蔬菜等，離菸是國家既定政策，不會隨同北上。