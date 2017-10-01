​嘉縣公幼代理教師占一半 全教總︰犧牲幼教品質

2017-10-01

〔記者林曉雲、蔡宗勳／綜合報導〕「窮！先窮幼兒教育！」全教總昨天召開記者會，抨擊縣市政府省錢犧牲幼教品質，開學迄今月餘，各縣市公幼代理教師比例「高得嚇人」！全教總自行調查點名，嘉義縣代理教師占比高達50％，每2個公幼老師就有1個是代理教師。

新北1公幼 14招還找嘸代理教師

其他縣市占比亦高，例如屏東占比達35％、彰化縣24％、台南市23％、基隆市20％、高雄市19％等，新北市一間公幼代理老師14招還「找嘸人」。全教總主張公幼代理教師不應超過5％，保護年幼孩子的穩定受教權。

教部︰3年內引導縣市調降到8％

教育部國教署副署長許麗娟表示，全國公幼有900多名代理教師，占比約14％，其中490名依法請假，另一半是縣市政府控管員額，教育部將會檢視各縣市占比，比照國小8％為原則，盼以3年為目標，逐年引導縣市調降。

全教總幼兒教育委員會主委張馨仁表示，嘉義縣從98年迄今，近10年不曾開過公幼教職缺，因長期不考新幼教師，有控管學生數規定，使得公幼每年要大量招聘代理教師。

副主委楊麓潔也表示，包括台南、屏東、基隆、台中、台東、新北、嘉義等縣市，都有公幼找不到代理教師，平均招考2到5次，甚至新北市有市區學校在開學前18招才招到代理教師。

嘉縣教育處︰不得不的做法

嘉義縣教育處處長王建龍指出，嘉義縣公幼代理教師占了一半，這是人口外流、少子化嚴重偏鄉不得不的做法。由於嘉義縣公幼年年減班，且幅度愈來愈大，如不提高代理老師比例，正式老師憂心超額會沒有飯碗，且代理老師都有合格教師證，加上嘉義縣每班配有一位教保員，每班不是兩師一保就是一師一保，小朋友的受教權與照護受到嚴密保障。

全教總理事長張旭政表示，穩定師資非常重要，幼兒園學生如要面對老師一直更換，不利於學習成長，公幼沒有生源不足的問題，縣市政府不應為省錢殘害下一代，教育部應扛責處理。