後壁黃家古厝中秋晚會 蔡英文、賴清德同場賞「樂」

2017-10-01

〔記者楊金城／台南報導〕在總統府國策顧問黃崑虎的後壁老家、台南市定古蹟黃家古厝舉辦的「中秋月夜樂未眠」音樂會，今年邁入第20個年頭，總統蔡英文和行政院長賴清德昨晚合體參加，蔡英文在鄉親面前報告說：「這些日子以來看賴院長實實在在地做事，我要跟賴院長說，加油，辛苦了！」

總統:︰台灣這一年確實有進步

賴清德則說，蔡英文曾承諾參加今年音樂會，如今現身可用兩岸主張來形容：「是善意不變、承諾不變、不在時間壓力下屈服。」

蔡英文致詞向鄉親報告說，這一年來台灣確實有進步，不少重要改革正在推動，景氣變好，經濟漸漸成長，很高興和賴院長參加音樂會，賴院長是過去台灣最優秀的市長，如今當行政院長，大家都感受到他很打拚。

賴清德說，總統蔡英文擔任民進黨主席時曾參加音樂會，當時就承諾如當選總統，一定會再參加黃家古厝音樂會。

現場還有台獨先驅史明、台北市長柯文哲的雙親也參加音樂會。黃崑虎說，非常高興蔡總統和賴院長一起參加音樂會，讓大家感到光榮和歡喜，舉辦黃家古厝中秋音樂會是希望台灣各族群能互相疼愛、愛這塊土地，堅持一個共識和使命，不斷為這塊土地和後代子孫打拚。

音樂會緊扣台灣族群融合為主題，邀請台灣原聲童聲合唱團帶來原住民古謠《kula vali太陽快出來》、臺灣藝術家交響樂團配合演出者完美詮釋，還有鋼琴詩人王俊傑、金曲獎最佳原住民歌手獎戴曉君、鄒族聲樂家芬美你亞賀灑、歌仔戲界「牛天王」張秀琴、采風樂坊、客家歌手林生祥輪番上陣，驚喜不斷。