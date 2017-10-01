農地盤點查詢圖台上線 重金屬污染桃園彰化最多

2017-10-01

〔記者吳欣恬／台北報導〕農委會昨天首度公布「農業及農地資源盤查結果查詢圖台」，透過衛星影像，搭配農委會的農地盤查結果，不僅全台農地使用情況一目瞭然，國內農地重金屬污染的情況也揭露，約有1千多公頃位於平地的農地重金屬超標，主要集中在桃園市、彰化縣和高雄市。

農委會昨召開「全國農業及農地資源盤查結果公民團體座談會」，會中談到根據農地盤查結果，目前僅有57萬多公頃為農業使用，加上潛在可供農用10萬公頃，距離為維持糧食安全所需的74至81萬公頃，仍有一段距離。

農地危機 違建工廠佔最大比例

農委會副主委陳吉仲指出，農地危機以違建工廠佔最大比例，其次是農舍、超限利用以及灌排污染等，農委會將依序處理。

陳吉仲表示，如果圖台顯示農地上有未持有合法建照的建築物，下一步結合地方縣市政府即報即拆，就能確保農地不再流失。

農委會資訊中心主任蕭柊瓊指出，這套圖台能根據不同目的使用，像是遇到旱災，可點選稻田坵塊圖加上農水路和河川及水利設施，規劃合理的限水措施。遇到颱風農損、禽流感等疫病的傳播擴散，也都能派上用場。下一步打算將農糧作物、養殖魚塭和畜牧使用的種類細項區分。

此外，農委會檢驗1992年至2007年為調查全台平地農地的肥力，在全台14萬個抽樣點所採集的土壤樣本，發現其中1041點有重金屬超標，總計約1千多公頃的農地，主要分布在桃園市、彰化縣和高雄市。

陳吉仲說，對人體傷害較大的鎘和鉛2項超標的130點，將優先管制和處理，超過土壤重金屬管制標準即通報環保署，未超過管制標準，則列為重點監測對象，執行田間食用作物重金屬污染監測計畫。

另外，2015年9月起中央政府和地方聯手，截至今年7月底，已有108件農地種電違規案件遭廢止容許使用。

陳吉仲也說，農委會短期不會再公告重金屬污染或地層下陷等不利耕作地，避免部分農地挖了土去賣，再掩埋有害物質之後報不利耕作後拿來種電，使農地流失。