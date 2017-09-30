誆稱牛樟芝療效 黑心商人害死癌婦 判9個月

2017-09-30

〔記者楊國文／台北報導〕張姓男子4年前在知名網站兜售牛樟芝萃取液，誆稱「對於癌症有97%的療效」等，趙姓男子信以為真，購買給罹癌母親服用，但趙母身體仍持續惡化，4個多月後去世；高等法院昨依違反醫師法及詐欺等罪判張9月徒刑，可上訴。

高院判決指出，張姓男子無醫師執照，竟在2013年間於知名網站架設部落格，刊登牛樟芝萃取液「對於癌症有97%的療效」、「或許醫生已經放棄你了，但我們有97.9%的把握可以治好你」等不實訊息。

趙姓男子因母親罹患胰臟癌，同年4月22日看到該網頁後，就打電話找張男和另名林姓女子諮詢，他誤信牛樟芝萃取液為北部一家知名醫院所開發、可抑制癌細胞擴散及增生等說詞，花7萬5000元向張購買產品。

張男指示趙男如何用藥後，林女再向趙男佯稱母親病情已逐漸好轉，趙男不疑有他，又連續4個月各付7萬5000元訂購牛樟芝萃取液，沒想到趙母病情愈來愈惡化，同年9月15日不幸癌逝，趙男這才發現被騙，憤而提告。

張男雖坦承和林女共同販賣牛樟芝萃取液給趙男，但強調從未對外宣稱是醫師，未涉詐欺或違反醫師法，指本案純粹是林女個人的醫療行為；林女至今未到案。

高院認定張男犯後飾詞狡辯，並無悔悟之心，昨將其判刑9月，犯罪所得37萬5000元宣告沒收。