學生控導師擺爛 協調會各說各話 校方：專案調查

2017-09-30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣某私立護專三年級護理科杜姓女班導被學生投訴擺爛，班上39人有36人連署認為不適任，師生、家長昨開協調會，學生群情激憤，因各說各話，校方允諾組成專案小組調查處理。

這名杜姓女導師教授兒科課程，在校執教7年，校內其他老師說，她以前和學生、同仁處得不錯，但去年起與班上學生屢有摩擦。

學生指控，杜老師上課時，他們如提問，常被回「干我什麼事」？有同學母親生病，想拿回被集中保管的手機聯繫，老師竟嗆「離開我的視線」，讓當事人很受傷，尤其本學期連續1個月未上課，找人代班，實在離譜。

老師主動召開會議 有學生激動哭泣

杜老師昨主動開協調會，學生幾乎全員到齊，家長約有10人出席，有學生激動哭泣。一名女學生說，她個子嬌小，坐在最後一排，希望調動座位，老師不理不睬；兒科課堂上，杜老師卻請同學討論「如何解決上課睡覺問題」，他們認為很扯，數度告知校方都沒下文，憤而發動連署，向教育部投訴，要罷免杜老師。

杜老師解釋，她發現有學生上課睡覺，利用課堂時間討論，盼找出解決辦法，沒有上課的部分，會設法處理。學校規定上課時，學生必須交出手機統一保管，有次接獲報告，指有人沒交，學生還說：「請老師自己去找同學（沒交的人）。」杜老師坦言情緒受到影響，和學生起爭執。

學校說，收到教育部發函才知這件事，已約詢杜老師了解事發經過，並成立專案小組，完成調查後會做適當處置。