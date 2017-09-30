說不出的愛//癌父抱病種柿 盼兒順利長大

2017-09-30

〔記者譚偉晟／台北報導〕「我心裡面唯一的願望，就是兒子可以快點獨立、快點娶妻生子，以後可以一家團圓」。

因為罹患口腔癌切除整個舌頭，導致顏面變形、無法清楚說話的鄧大哥，對陽光基金會的社工吐露了最大的心願。因為獨自一人撫養兒子、又必須全心照顧柿子園的生活，讓鄧大哥想要享受家庭天倫，竟成了難以奢求的願望。

陽光基金會指出，今年43歲、住在嘉義番路鄉的鄧大哥，離婚後獨力照顧才剛讀幼稚園的兒子，原本他的職業是大貨車輪胎師傅，由於工作時間長、又需要輪班，為了提神，他過去相當依賴香菸和檳榔，導致在33歲時被診斷出罹患口腔癌，經過99次電療與6次的舌頭切除手術後，鄧大哥失去了舌頭，無法再清楚與人溝通。

因為治療的關係，鄧大哥的體力無法再負荷過去的工作，只能改種柿子維生。陽光基金會社工指出，鄧大哥是個很老實的人，雖然沒有什麼情感展露在臉上，但他有空就會翻出兒子的相簿來看，顯見對兒子的關愛。

單親爸心願 享受家庭天倫

鄧大哥的兒子目前在嘉義就讀高中，一直由阿公阿嬤照顧。儘管父親在溝通上有困難，又極少能陪伴在他身邊，他還是相當掛念父親。

鄧大哥住院期間因為不想讓兒子擔心，堅持拒絕兒子進院探視，但今年父親節兒子默默把打工薪水存起來、包禮物給他，讓他相當感動。擔心虧欠孩子，鄧大哥秉持一貫含蓄的愛，直說：「好好念書就夠了，你留著吧。」

為協助鄧大哥的家庭狀況，陽光基金會除提供營養品等物資外，也協助鄧大哥的兒子申請陽光獎助學金，減輕一家人經濟上的壓力。由於種柿子會有10個月的時間沒有收入，鄧大哥祈禱今年中秋節，柿子能賣個好價錢，讓冬天好過一些，和兒子一起享受天倫之樂。