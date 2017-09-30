響應軍公教調薪 義美明年幫酪農加薪

2017-09-30

〔記者王憶紅、劉力仁／綜合報導〕義美食品總經理高志明昨宣布，響應軍公教調薪，明年一月起也將為酪農加薪，將按照目前相關單位公告的參考生乳收購價，再加價一元收購，且將逐步提升生乳收購量及鮮奶供應量，以擴大市占。據了解，生乳收購價格依冬夏不同，而全年生乳收購價格介於十六．二至卅一元。

參考生乳收購價 再加價1元

目前義美在台灣鮮乳市場排行第四大，次於統一、味全、光泉。高志明透過臉書宣布，義美自明年一月起，按照目前相關單位公告的參考生乳收購價，再加價一元收購，期望能提供酪農戶提升生乳品質、加強牧場環境衛生，增加牛糞尿處理系統設施，給予辛勤的酪農，有不斷再改善的激勵，共同為台灣畜牧業發展打拚。

高志明表示，長期以來，義美對於鮮奶，無法足量供應愛用者，深感抱歉，因此明年起，逐步提升生乳收購量及鮮奶供應量。

提升生乳收購量及鮮奶供應量

高志明強調，義美生產的高品質鮮奶，溯源自酪農戶牧場牛隻食用的草料、精飼料，逐月檢測其食用安全、農用藥物殘留、或輻射量；自二○一七年十二月起，再增加檢驗「超微量之戴奧辛／多氯聯苯／POPs殘留量」，以全面確保「生乳／鮮奶」品質，而此種多元、繁複檢測之「品質安全確保」流程，也將會是全世界所有「乳品生產工廠」沒有的。

中華電信明年加薪逾3趴

中華電信昨召開臨時董事會，也討論加薪提案，獲全體出席董事支持通過，明年度員工平均調幅三．五四％，部分員工調幅甚至超過五％。

中華電信董事長鄭優表示，這次調薪方案，除了受到政府加薪政策的鼓勵，也是基於營運及拓展業務需求，希望延攬新進人才及留住年輕、優秀員工。