退休老本要存多少 學者：至少千萬

2017-09-30

〔記者施曉光／台北報導〕監察院昨舉辦「 一○六年老人人權研討會」，有關「老人經濟安全問題」議題，應邀報告的前政務委員、台大社會系教授薛承泰指出，國人每位應該至少存下新台幣一千萬元的「老本」，才夠養老，但目前我國老人貧窮率過高，政府應該以減少老人貧窮，作為重要政策。

老人貧窮率過高…

薛承泰指出，如果要支應一般生活所需的「基礎老本」，金額大約需要五百二十八萬元，「理想老本」約在一千四百五十萬元至一千七百五十萬元之間，一般民眾的老本大約一千萬元即可。

薛承泰表示，二○一三年我國全體國民貧窮率六．二％，與ＯＥＣＤ（經濟合作與發展組織）國家平均數十一．一％相較雖然偏低許多，但我國老人貧窮率卻高達十五．四％，高出ＯＥＣＤ國家平均值十一．三％。

台大社工系副教授傅從喜也指出，台灣老人貧窮風險比其他國家高，老人靠子女奉養的比例較高，勞工平均投保年資、投保薪資都不高，勞退提撥率也偏低，國家應鼓勵民眾儘早進行老年準備，包括鼓勵勞工自提退休金，強化金融監管，活化民眾老年資產，民眾也應建立為自我的老年經濟負責的認知。

政大地政系特聘教授張金鶚則就老人居住問題指出，台灣有愈來愈多的老人自住，與已婚子女同居率明顯下降，未來政府應提供更多獎勵措施，鼓勵「子女回居」，或老人移居與子女居住，藉此讓老人生活可以受到照應。

他建議，政府應設計專法讓「以房養老」成為市場化商品，並積極推動興建無障礙住宅環境及提供完善的醫療、居家護理服務機制。

幫長者出租 政府推包租代管

內政部政務次長花敬群則指出，政府去年宣示興建二十萬戶社會住宅，並取消過去申請年齡上限，把屬於經濟與社會弱勢者的六十五歲以上老人納入，且保障比率提升到三十％以上，硬體設計上會營造無障礙、通用設計的空間。

他指出，政府還要推動「包租代管」，讓一些持有閒置房屋的老人，由政府幫忙出租，達到提升其經濟安全的效果，是「租賃版的以房養老」。