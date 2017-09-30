嚴管工廠空污 依產業訂排放標準

2017-09-30

環署預告2管制草案 初估影響1600家

〔記者吳柏緯／台北報導〕為有效管制空氣污染物並改善空氣品質，環保署將針對不同產業類型訂定有害空氣污染物排放標準，預計一○九年起將苯、甲醛與燃煤產生的重金屬等廿九項有害空污物列入更嚴格的管制項目，預計明年公告實施。

環保署昨一連預告「固定污染源有害空氣污染物排放標準」及「氯乙烯及聚氯乙烯製造業空氣污染物管制及排放標準」兩項草案。

環保署高環技師戴忠良表示，無論排放量與工廠規模大小，現行的管制標準均一致，未來新的排放標準上路後，將會把環境濃度與個別管道排放率等因素考慮進去，不同製程將制定不同的管制標準。

戴忠良進一步說明，將綜合考量多項環境因素後，訂出全國一致的「容許環境濃度限值」，再回推至排放源，評估當地的各項擴散參數後，訂出每個製程不同的管制標準。

「固定污染源有害空氣污染物排放標準」規範，分三階段將七十二項空氣污染物納入管制；「氯乙烯及聚氯乙烯製造業空氣污染物管制及排放標準草案」，盼藉由加強管制方式，減少製造、運輸過程逸散至空氣之中，降低對民眾健康的影響，第一階段共管制二十九項，受影響的產業以燃煤電廠、石化業等為主，初步估計約一千六百家。

3階段加強管制72項空污物

環保署副署長詹順貴說明，原本全國性對氯乙烯逸散污染源的標準是一萬ppm，但雲林縣政府訂為一千ppm，可見業者可透過採購較好設備達成降低逸散的目的，因此在草案中將全國標準同步改為一千ppm。

氯乙烯逸散標準 全台皆一千ppm

根據環保署資料顯示，包含台塑六輕的麥寮廠在內，全台目前共有四家氯乙烯製程廠、六家聚氯乙烯製程廠與六家氯乙烯儲存運輸業者，都將劃入管制範疇。

空保處副處長謝炳輝表示，由於草案預告後還須經過公聽會等程序，才能公告生效，目前希望能在今年底前完成，並於明年公告實施。