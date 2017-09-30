殺蟲毒物禁8年 河川中被驗出

2017-09-30

滅蟻樂仍非法使用 國人暴露於環境風險中

〔記者劉力仁／台北報導〕殺蟲劑用藥芬普尼（Fipronil）污染養雞場，引發毒蛋危機，環保署八年前禁止使用的滅蟻樂（Mirex），則在河川中被檢驗出來，顯示國內存在非法使用情況，讓國人暴露於環境風險之中，因中國生產的環境用藥常含有滅蟻樂成分，經常被我國海關查獲，環保署將加強邊境管制防堵。

中國殺蟲劑常含滅蟻樂 民眾勿隨意網購

環保署毒物及化學局長謝燕儒表示，環保署與財政部已經建立把關機制，公告禁用的化學物不得進口，合法化學物通關時須檢附環保署化學局許可證或證明文件，否則依法查處，提醒民眾勿上網購買來路不明的環境用藥。

生活環境中各類毒物常因包含在生活污水中或被雨水沖刷，最後流入河川中。環保署從一九九九年開始進行河川中毒物流布調查。

最新委託成功大學進行「毒性化學物質環境流布背景調查」，研究團隊針對基隆河、頭前溪、客雅溪、大甲溪、濁水溪、北港溪、朴子溪、將軍溪、二仁溪、秀姑巒溪等十條河川，檢測滅蟻樂、六溴環十二烷、壬基酚、雙酚Ａ、鄰苯二甲酸酯類物質、多溴二苯醚類物質、無機砷及有機砷等環境毒物含量，赫然發現國內禁用的滅蟻樂及多溴二苯醚被驗出。

滅蟻樂部分，枯水期底泥濃度平均值為0.057µg/kg。多溴二苯醚（PBDEs），枯水期底泥平均濃度為19.9µg/kg。

根據國家環境毒物研究中心網站說明，滅蟻樂是人工製造的殺蟲劑，被用在控制火蟻、防火塑料、橡膠、塗料、造紙及電器製造。美國衛生與人群服務部（DHHS）將滅蟻樂定為可能致癌物。

多溴二苯醚廣泛用於電子業 遇高熱易揮發

多溴二苯醚為環境荷爾蒙，因價格便宜，可抑制物質燃燒起火，常塗佈或添加在電腦電子產品當「阻燃劑」，遇到高熱揮發到空氣之中，會危害人體健康，因沒有異味，民眾多無警覺心。

滅蟻樂管制恐現漏洞 將加強邊境防堵

清華大學化學系教授凌永健表示，河川是環境中各類毒物最後匯流聚集的地方，有驗出來，代表有人使用。多溴二苯醚被國內電子、電器等產業廣泛使用，不意外會驗出，倒是驗到禁用多年的滅蟻樂，令人訝異，之前曾有多起來自中國網購的環境用藥含有滅蟻樂，管制可能出現漏洞。