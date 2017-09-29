談文白之爭 廖俊智：「淒淒慘慘戚戚」

2017-09-29

〔記者吳柏緯／台北報導〕文白之爭持續延燒，連理工背景的中研院院長廖俊智也逃不過，被立委要求表態並背誦古文詩詞，廖俊智當場回應：「淒淒慘慘戚戚。」他強調，文言文的學習應著重於學習效果，不是學習的時數。

應著重學習效果非時數

中研院院長廖俊智昨天赴立法院教育及文化委員會進行業務報告，近期「文白之爭」激烈，也成為立委「考題」。

國民黨立委柯志恩表示，最近許多中研院院士都對「文白之爭」表態。她認為，中研院院士支持文言文絕非像菜市場喊價，而是他們深刻感覺到文言文對文化的基底有幫助。

柯志恩並要求廖俊智在現場背誦詩詞，廖俊智則以杜甫的詩《戲為六絕句》中的「不廢江河萬古流」與李清照的詞《聲聲慢》中的「淒淒慘慘戚戚」兩句回應。廖俊智事後表示，純粹是當下想到的。

國民黨立委陳學聖上台質詢「老同學」廖俊智時，特別提到當年在建中求學時，背了不少詩詞、古文，當時沒什麼感覺，但隨著年紀增長反而逐漸能體會其中的意境。

廖俊智形容，學習古文就像是品酒，有些人喜歡濃烈的、有些人喜歡爽口的，但不論喜歡哪種類型的酒，都要細細品嘗才能感受酒的美味。如果今天有一瓶美酒，卻逼你在十分鐘內喝完，酒一定不好喝。

廖俊智強調，古文的學習應該要著重學習的效果、如何讓學生理解這些文學作品的內涵，而不是爭論學習的時數或比例。

美國教職 11月退休生效

日前傳出廖俊智在UCLA的教職仍是留職停薪狀態，廖俊智昨天說明，已經向校方申請退休，正式退休將於十一月生效。不過實驗室仍有多名學生，未來持續進行學生指導工作。