不滿女班導太擺爛 36學生連署不適任

2017-09-29

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭某私立大專院校有學生投訴護理科一位班導師，屢在課堂上擺爛，學生提問還遭情緒性字眼攻擊，甚至出現攻擊傾向，向校方反映卻被冷處理，班上為此發起不適任教師連署，全班卅九人已有卅六人完成連署，還驚動教育部發文關切。校方表示，今日將與該師及學生家長面談，了解事情經過。

學生家長轉述，該名教師擔任該班導師三年，平常以兒科權威自居，但上課時，卻時常在課堂上發呆。學生在課堂提問時，還會被回「干我什麼事」這類情緒性字眼。

家長指出，孩子已念到三年級，但兒科專業至今還未進入實際教學，該師還會在課堂上拿其他事務搪塞，甚至找外面教師代班，上課日誌卻簽署她的名字，有偽造文書嫌疑。

家長質疑，該名導師還曾當著全班同學，拍打女學生頭部，已明顯不適任，即便多次反映，但校方仍未積極處置，痛批校方包庇這位教師。

據了解，該名導師已在校內任職七年，平常工作表現正常，無任何情緒不穩狀況，與其他教師同仁相處還算愉快。

校方︰今早會當面約談 再向學生家長說明

校方表示，學生反映導師狀況後，即由副校長、教務主任、科主任進行了解，由於該師每週三、四需至博士班進修，今早會當面約談，了解狀況後再向學生家長說明。

校方解釋，學生若對教師有任何疑慮，可透過校長信箱反映，且學校有學校程序，不能只聽單方面說法就進行懲處。今日約談導師後，若查證屬實，將依照不適任教師規定辦理，「如果有需要，也可組成專案小組調查」。