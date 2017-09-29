王寶莉 白天是老師 下班是姊姊、媽媽

2017-09-29

今年最年輕師鐸獎得主

〔記者林曉雲／台北報導〕「寶莉老師，寶莉老師，我們去溪邊游泳！我們去抓蝦子！」今年師鐸獎最年輕的得主，卅五歲的嘉義縣立阿里山國民中小學教師王寶莉，因為是公費生被分發到阿里山上的學校，沒想到第一年遇到八八風災，路斷、停水停電兩週，鄒族原住民族以樂觀團結來克服天災，讓王寶莉深受震撼，這一「震」就牽住她服務迄今九年，和當地人成為「家人」，她笑著說：「白天是老師，下班後是姊姊、媽媽。」

總統︰要把「研習自主權」還給老師

今年共有七十五名教師榮獲師鐸獎，十二名教師獲得教育奉獻獎，二二七名教師為資深優良教師。總統蔡英文親自出席頒獎，她表示，因為有這麼多第一線老師在奮戰，她對台灣充滿信心，也會和老師們一起努力。教育不是複製，教育是啟發，因此要把「研習自主權」還給老師，「教師增能不再是低頭滑手機的場合、不再是改作業的時間」，兼任行政的老師是教改的最前線，教育部會更落實行政減量，增加老師接任行政工作的誘因。

王寶莉表示，都市的孩子放暑假很開心，山上的孩子放暑假卻擔心「喜歡的老師會離開」，學生們問她：「暑假後還會看到妳嗎？」讓王寶莉決定留下來，「在那裡我可以做一些事情陪伴他們。」

曾有一位患骨肉癌的學生，因動過手術走路困難，王寶莉用體育專長協助他復健，一年之後，這個學生竟完成八百公尺跑步，「相信孩子，他們會做的比老師想的更好。」

查馬克．法拉屋樂 力倡古謠傳唱

師鐸獎得主、屏東縣泰武國小老師查馬克．法拉屋樂，教書十六年來，帶著排灣族的孩子，藉由古謠傳唱「知道自己是誰、從何而來」。他表示，古謠傳唱不是表演，是生活，唱歌不只是唱歌，是對生命的感受，孩子在傳唱古謠時會牽手，展現更大的力量，才能從偏遠的國境之南，看到遠大的世界。

潘元石、陳豊城 同獲教育奉獻獎

台南大學附屬啟聰學校退休教師潘元石今年八十二歲，台南市永康區大橋國小退休校長陳豊城今年七十歲，兩人退而不休，同獲教育奉獻獎。潘元石成立台灣藏書票協會，推動以台灣名義加入國際組織；陳豊城化身為「大樹爺爺」說故事，他表示，想要活得有意義，要把餘生繼續奉獻給教育。