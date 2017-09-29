王光祿︰政府要我們傳承文化 又要抓我們

2017-09-29

〔記者王秀亭、陳鈺馥、林彥彤、吳欣恬／綜合報導〕布農族獵人王光祿表示，不太了解最高法院聲請釋憲的意義，認為上山打獵原本就是原住民的傳統文化，政府一直要原住民傳承傳統文化，上山打獵又要冒著被抓的危險，根本就兩相矛盾。

王光祿說，還記得五十多年前，父親可以揹著獵槍在街上走，都不會被阻攔，這一輩上山打獵須冒著被抓危險，兒女看見父親被抓，誰還敢再依傳統文化上山打獵，傳承傳統狩獵文化。

內政部︰尊重並靜待釋憲結果

王光祿案律師團辯護律師陳采邑乍聞消息，直言快昏倒了，又創一個沒遇過的先例，心中喜憂參半，喜的是全國原住民狩獵權可以透過釋憲一次解決，而不是逐一個案救濟；憂的是不捨王光祿因案件遲未有定數，一直處於不安狀態，身心都是一個壓力。

內政部表示，王光祿案最高法院裁定停止審判，高院法官首度提出聲請釋憲，內政部予以尊重，將待釋憲結果，審視「槍砲彈藥刀械管制條例」對原住民使用獵槍的規定，是否需要調整。

原民會︰不涉買賣不該判違法

原民會主委夷將．拔路兒表示，這是證明「原住民基本法」有否被真正落實一個很大的考驗，原住民狩獵文化非常嚴謹且重要，只要非從事經濟買賣活動，而是基於傳統文化，就不該被判定違法。

農委會林務局局長林華慶表示，林務局嘉義林管處兩年前開始和阿里山鄒族辦理部落狩獵自主管理先驅計畫，今年有其他七處林管處也和轄區內原民部落開始辦理。

林華慶提及，國內原住民有很多族、很多不同部落，狩獵的物種和文化都不盡相同，要訂定一體適用的法規不易，未來會朝向組織健全的部落狩獵，由部落自主管理。