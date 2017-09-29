首例！王光祿打獵案 最高法院停審、聲請釋憲

〔記者項程鎮／台北報導〕引發動物保育和原住民狩獵文化衝突的布農族獵人王光祿案，最高法院認為槍砲條例限制原住民不能使用較安全的現代制式獵槍，且野生動物保育法也限制原住民打獵習俗，都已違反憲法保障多元文化和原住民傳統的意旨，刑七庭昨天決議裁定停止審判、聲請釋憲，此也創下司法首例。
非常上訴案件首在最高法院開庭
法界人士指出，本案創下司法史上兩個第一，第一個是最高法院首度以合議庭法官名義聲請釋憲，另一個則是本案為非常上訴案件首度在最高法院開庭。
司法院大法官書記處長王碧芳表示，收到本案釋憲資料後，會立即分案，由大法官會議決定是否受理和釋憲。
年初還同步網路直播開庭過程
最高法院刑七庭指出，狩獵是原住民千年傳統文化特徵之一，主管機關不應未和原住民諮商，硬將現代法律強加原住民身上。野生動物保育法還規定獵捕保育類動物最重可處五年徒刑、甚至可加重刑期三分之一，這樣的法律規定已減損原住民狩獵的效果，違反憲法增修條文和原住民基本法所保障原住民族財產權益。
原民狩獵未核准須刑罰 恐已違憲
刑七庭質疑，槍砲條例不讓原住民使用現代化的制式獵槍，野生動物保育法限制原住民只能在動物逾量、學術研究、教育目的或傳統文化祭儀必要才能進行狩獵，兩種法律都不顧原住民的傳統生活習慣。
刑七庭表示，上述兩種法律都未依據憲法和原住民基本法檢討修正，且不符兩公約所規定，應事先和原住民部落諮商、得到同意，並共同分享科技進步的尊重和雙贏理念。
山林中的野生動物，不管是保育類或一般類，都是山林資源的一部分，原住民歷經千年傳統生活，早已形成對人、地、物的特殊文化，應該加以尊重，但野生動物保育法和原民狩獵辦法，卻將原本屬於原住民天賦、自然、傳統權利的狩獵行為，變成須經主管機關核准、否則將處以刑罰和行政罰，顯已違憲。
五十七歲的台東縣布農族原住民王光祿（Talum），拿撿到的獵槍打獵野生動物給九十四歲母親吃，被依違反槍砲條例等罪判刑三年半確定，引發爭議。
台東地檢署原要求王光祿需於前年十二月十五日入監執行，因檢察總長提起非常上訴，東檢決定暫緩執行，讓王男暫不入監，最高法院去年准予非常上訴並開庭審理，今年二月還同步網路直播開庭過程，都創下司法史紀錄。