禽流感保險年底開辦 理賠多2成

2017-09-29

〔記者吳欣恬／台北報導〕目前禽流感撲殺家禽，政府只以六成評價額做補償，農委會擬在今年底開辦雞隻「禽流感保險」，預計投保的雞農可再增加兩成的保險理賠。目前規劃禽流感保費費率粗估暫定雞隻評價額的八％，農委會可望補助三分之一至二分之一。

目前禽流感家禽保險規劃案已送金管會，明天進行審查。農委會畜牧處家禽生產科科長李宜謙昨日表示，保單自今年四月起就開始規劃，先以蛋雞和白肉雞為目標，初期不會強制投保，目前已有明台產險有意願辦理。

根據規劃，投保的雞農，飼養的雞隻如因禽流感遭強制撲殺，除了現行評價額六成的官方補償，還可另外獲得評價額兩成的保險理賠。

蛋雞、白肉雞先行 初期不會強制投保

李宜謙舉例，蛋雞評價額每隻一三五元，以兩成評價額和暫定的保費費率八％計算，每隻蛋雞保費約二．一六元，小型蛋雞場約兩萬隻雞，一年保費約四萬三千兩百元。農委會預計補助三分之一至二分之一，經費來源還在討論中。

李宜謙指出，白肉雞評價額一○三元，以兩成評價額和暫定的保費費率七％計算，每隻保費約一．四四元。但白肉雞每批飼養卅五天上市，和蛋雞每批飼養約兩年相差甚大，保單卻以批次計算，畜牧處希望保險公司能再調降保費費率。

農委會副主委陳吉仲指出，農業保險自二○一五年開始試辦至今，從最早的高接梨、去年的梨和芒果，今年新開辦釋迦、水產和水稻。除了雞隻禽流感保單以外，接下來包括石斑魚、設施、香蕉、鳳梨、文旦、甜柿、木瓜也都將陸續開賣。

農業保險面臨的問題在於農業保險理賠跟現行的天然災害現金救助應如何平衡？每年天災現金救助約發放三、四十億，去年尼伯特、莫蘭蒂和梅姬三颱肆虐下，更破百億元。恐無法讓農民領了天災救助、再領保費補助，會造成政府龐大支出。