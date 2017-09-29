台版「鋼鐵老爸」 陪腦麻生征戰馬拉松

2017-09-29

〔記者吳柏緯／台北報導〕真人真事改編的法國電影《我的鋼鐵老爸》，敘述一位父親帶著罹患腦性麻痺的兒子，共同征服各式馬拉松和鐵人競賽的勵志故事。在台灣也有一對「鋼鐵父子」，挑戰國內大小馬拉松與三鐵賽事，並將於今年年底挑戰台北國際馬拉松。

天主教單國璽基金會歷時一年多，記錄了更生人、高關懷兒童等人的故事，拍攝成七集電視節目，將於電視台與網路平台播出。被稱為台版《我的鋼鐵老爸》的偉誠與陳信衡也在其中現身，分享參加三鐵的故事。

台東救星教養院院生偉誠，從小罹患腦性麻痺，行動不便。兩年前看了《我的鋼鐵老爸》，受故事主角激勵，一頭栽入馬拉松世界。教養院副院長陳信衡化身成偉誠的雙腳，陪他一起訓練、一起參賽。

陳信衡回憶，看完電影後，偉誠跟他說希望能「試著跑跑看」，他一口答應，兩人一開始使用一般的輪椅，練習場地就在台東的馬亨亨大道。陳信衡說，跑步時須注意來往車輛與野狗，非常辛苦，但經過幾次練習後，偉誠跟他說：「被風吹著的感覺是以前沒體驗過的」，讓他非常感動。

因為傳統輪椅並不合用於馬拉松比賽，透過ＮＧＯ的協助，之前購入了一台練習馬拉松專用的輪椅，今年更從美國引進一台為偉誠量身打造的輪椅自行車。

在練習與參賽的過程中結識不少身心障礙兒童的父母，也想帶著小朋友一起參賽。陳信衡表示，他們只是用一個平凡的方式讓社會大眾知道，身障者可以和一般人一樣，參與各種不同的體育活動。

目前這對台灣的「鋼鐵父子」正積極訓練，準備參加今年年底的台北國際馬拉松，經主辦單位評估身體狀況後，決定報名半馬組。陳信衡表示，若比賽結果不錯，計畫明年將到美國參加波士頓馬拉松大賽。