台鐵司機闖4紅燈 險陷對撞危機

2017-09-29

〔記者陳宜加、葉永騫／綜合報導〕台鐵驚傳有司機員開火車搭載兩百五十名乘客，竟在單線區間、連續闖四個紅燈，所幸當時路段無對向列車，否則恐釀對撞意外。台鐵表示，該名司機員不符行車規定，事發隔天已調離乘務工作，由行保會介入調查，下週將針對違規行為做出議處。

台鐵調查，該司機員十三日駕駛三○八二次區間車，從屏東林邊站出發前往南州站，出站時號誌尚未轉換、仍顯示為紅燈，表示前方路況未必完全清空，但該司機員與當時值班站長卻均未察看號誌，旅客上車就隨即開車。

值班站長也未察看號誌

台鐵行保會總幹事杜微證實指出，該名司機員開車資歷已有二至三年，卻冒進號誌、也就是「闖紅燈」，令人遺憾。

令人吃驚的是，列車出發闖號誌後，ＡＴＰ自動煞車系統有啟動、列車自動煞車，但司機員竟以為是ＡＴＰ故障，將ＡＴＰ重置後重新開機、復位後，列車繼續開車。

杜微表示，林邊至南州站間的路段長約六公里，闖過第一個紅燈後，途中接續另有三個中途號誌，由於號誌連鎖，當該司機員經過第三個「中途避塞號誌」時發現為紅燈，才驚覺出發時應闖過第一個紅燈號誌。

單線區間幸無對向來車

杜微指出，南迴單線區間南下、北上列車共用一軌，須相互待避，該司機員發現違規闖號誌後，趕緊用無線電連絡南州站確認對向無來車，並依照「無避塞運轉」規定，以時速廿五公里以下速度慢行，以確保一旦前方有狀況，可以馬上煞停。

列車闖號誌可能出現對向車對撞危機？杜微則指出，當時中央系統與現場號誌均有正常運作，即使該列車從林邊闖紅燈出發，但因有觸動ＡＴＰ自動煞車系統，另一端南州站端有立即顯示紅燈，不會放行其他列車，安全沒有問題。

台鐵強調，該司機員操作確實不符規定，下週就相關人員違規行為審議懲處，未來也將加強教育訓練與考核工作。

台鐵機務處長賴興隆坦言，司機員冒進號誌是事實，絕對有過失，且當下應退回重開，等到綠燈號誌再重新出發，僅以口頭確認不符規定。初步認定司機員、林邊站值班站長均有疏失。

台鐵林邊站長李明仁表示，事發當時由劉姓副站長當班，整起事件已由上級著手調查並對外說明，不便發言。