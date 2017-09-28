公車進大學 年底前增至40校

2017-09-28

〔記者陳宜加、洪美秀／綜合報導〕不讓車禍扼殺年輕學子的生命與提早終結青春，交通部與教育部從前年起聯手推動「公車進校園」計畫，期盼減少學生騎車人數、保護學生安全，預估年底前將有40校加入，明年起，將成為常態型計畫，不只大學，高中職也可以加入。

目前國內總計158所大專院校，機車仍為大學生主要通勤運具。「公車進校園」計畫截至今年已有32所學校辦理，9月起再新增中華科技大學、大仁科技大學、中正大學、南華大學、吳鳳科技大學等5所大學。

32大學施行 高中職可加入

交通部指出，年底前預計再增加崇右技術學院、蘭陽技術學院、慈濟大學，將總計有40所學校加入，盼減少因「肉包鐵」的交通事故，造成嚴重傷亡。

公路總局科長馮靜滿表示，截至目前累計運量已高達360萬人次，實施後機車平均事故率、傷亡率大幅減少3成。

根據各校統計，淡江大學蘭陽校區實施前一年共計有33人傷亡，實施後減少為12人；屏科大從523人減為389人，且無人死亡；景文科大則由124人減為93人。

由於成效佳，公路總局指出，明年起，將公車進校園納入常態性規範，由各地方政府盤點校園聯外狀況後提報，不只大學、高中職也可以參與。

機車事故傷亡少3成

交通部長賀陳旦昨天實地訪視中華大學公車進校園，他表示，將持續與校方合作，規劃限制機車行駛路徑、約談違規學生與推廣公運轉乘等改善措施。

新竹市政府交通處長倪茂榮以市區公車綠線為例，經過中華大學、玄奘大學及元培大學，實施公車進校園方案以來，學生事故從104年的157件，降低到105年的100件，今年1到8月更降低到40件，成效顯著。

賀陳旦也說，中華大學雙向互動公車意見留言板、加強校園周邊執法力道；大葉大學學生證9折優待、免費試乘公車體驗券、新生不得申請停車證、縮減校園機車停車位等；樹德科大設置公車時刻查詢APP，屏科大限制新生騎乘機車須有家長同意書等，都可作為其他學校參考。