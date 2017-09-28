罕見！產婦昏迷3週後恢復意識

2017-09-28

〔記者王俊忠／台南報導〕今年8月下旬，一名30餘歲產婦剛坐完月子回家休養，在家裡忽然失去生命跡象，家人緊急報案由消防局救護員急救送到市立安南醫院，到院時雖恢復生命跡象，但昏迷指數只有3，形同植物人，安南醫院以低體溫療法讓患者在昏迷3週後恢復意識，住院1個月出院。院方指，此病例能成功康復，相當罕見。

致命性心室顫動 一度如植物人

據了解，這名產婦發生原因不明的致命性心室顫動，突然失去生命跡象，家人警覺性高、撥打119求救，依119派遣員指示為患者做心肺復甦術，消防局高級救護員郭智雄與李建儀2人接手急救，給病人電擊3次，送往安南醫院，病患送到醫院途中已恢復呼吸與心跳，但仍陷深度昏迷，情況不樂觀。

安南醫院急診團隊接手，由心臟科張倉惟醫師緊急處理，在家人同意下進行低體溫療法，在包含心臟科、神經科、中西醫合療、加護重症等團隊以低體溫療法努力下，患者昏迷整整3週後漸恢復意識，出院前已完全恢復意識，行動自如。張倉惟表示，低體溫療法是幫助產婦患者挽回健康的關鍵。

低體溫療法救命 行動自如

急診室主任符凌斌表示，患者突然發生致命性心室顫動，因此治療時在她體內安裝一個體內去顫器，以在顫動發生時可以第一時間去顫。

婦人被送到醫院時呈現植物人狀態，產婦與家人很感謝接力搶救的有關人員，沒讓新生兒成為單親寶寶。

符凌斌說，發現病人失去生命跡象時，家屬立即求救及給予心肺復甦術是第1棒；消防局派遣員及時辨識猝死與救護員使用體外電擊器急救是第2棒；醫院以高級救命術介入急救是第3棒；後續心臟科，重症團隊的心導管、低體溫療法、重症照顧是第4棒。

安南醫院指出，此案例是家屬、消防局、醫療端的合作環環相扣，才能有良好的結果，若第一棒沒有及時求救與做CPR，就不可能有良好的預後，你我都是關鍵人員，遇狀況記得一定要即時求救、及時CPR。