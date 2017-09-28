樹德科大「蕨對值」紙鈔 奪紅點最佳獎

2017-09-28

〔記者蘇福男／高雄報導〕台灣擁有七百種以上的原生蕨類物種，樹德科技大學視覺傳達系師生將其中十種稀有、保育蕨類，設計成十款不同幣值的新台幣紙鈔圖案，拿下「二○一七德國紅點傳達設計大獎最佳獎」。

名為「蕨對值」的設計作品，是由樹德科大視傳系畢業生吳依穗、林祈、顏妘珊、謝伊婷和李潔蓉共同創作，楊裕隆老師指導。

楊裕隆表示，台灣擁有七百種以上的原生蕨類物種，堪稱「蕨類王國」，但這類腐生植物卻常被忽略，因此發想將其設計成國幣圖案，希望喚起大眾對台灣生態的重視。

林祈說，創作團隊花了一年半時間，參考世界各國鈔票設計插畫圖案、紋理、色調、防偽等細節，翻閱郭城孟教授著作「蕨類圖鑑」、「蕨類入門」，及楊吉壽的柴山蕨類等介紹書籍，發現古老的「鹵蕨」因生長環境特殊，躲過盜採命運，因此成為「蕨對值」的主角。

同學以藍、綠、橘三種色系，分別設計出幣值一元、五元、十元、二十元、五十元、一百元、二百元、五百元、一千元和二千元共十款紀念紙鈔；尺寸以國外紙鈔大小設計，讓本土化與國際化融合。其中，一元紙鈔圖案選定稀有的雙扇蕨。

視傳系主任邱惠琳表示，作品設計細膩精美的蕨類插畫，並結合鈔票與周邊紀念套，以高質感材質輸出欲傳達的理念；師生並實際研究蕨類生態、紙鈔與貨幣的資料，作品的高度辨識度與深思熟慮的完整度，都是得獎主因。