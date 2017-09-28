蘇花改鼓音橋順利推進 預計年底前完成

2017-09-28

〔記者張議晨／宜蘭報導〕蘇花公路山區路段改善計畫預計後年底完工，其中，位於Ｂ段南澳至和平、銜接觀音及谷風兩隧道的鼓音橋，地處生態敏感區，採推進工法架橋，將在今年底前完成。兩隧道串連後，總長度十二．六公里，僅次於雪山隧道的十二．九公里，成為全國第二長公路隧道。

觀音隧道與南側的谷風隧道間有峽谷相隔，當年蘇花改環評時，施工單位允諾不會在此興建橋墩。蘇花改工程處改採推進工法，把長六十公尺、重逾兩百三十噸的鋼箱樑，從隧道推至定位。

蘇花改工程處長邵厚潔說明，推進工法啟動前，必須先在隧道內組裝鋼箱樑，透過千斤頂從谷風隧道北口推到觀音隧道南口，六支鋼箱樑到位，便大功告成。由於腹地有限，施工不易，八月廿三日完成首支鋼箱樑組裝，本月廿一日開始推進，起初每天只前進兩公尺，前天才推進十五公尺。目前估計十月中旬完成北上線，年底前完成南下線。

邵厚潔說，在狹小隧道內組裝、運送鋼箱樑，困難度很高，是國內首度嘗試的工法。但鼓音橋興建完成後，過去行駛台鐵舊北迴線蘇花改觀音段工程車不再繞道，直接上橋，可省下至少廿分鐘，對工程進度幫助很大。

長約六十公尺的鼓音橋將設有遮光百葉頂罩，不僅防災，增加兩隧道通、排氣效率，也避免駕駛出隧道時產生眩光。

蘇花改全長卅八．八公里，由北而南依序是Ａ段蘇澳到東澳、Ｂ段南澳至和平、Ｃ段和中到大清水，蘇澳到東澳段預計今年底達通車標準，最快明年春節前通車；Ｂ段、Ｃ段預定一○八年底達通車標準，鼓音橋位在Ｂ段工區。