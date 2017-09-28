台北飆38.6度 創121年來九月最高溫／水庫雨量僅剩2到5成 桃園、台南下月水情轉為稍緊綠燈

2017-09-28

〔記者蕭玗欣、楊綿傑／台北報導〕明明已經九月底，由於台灣位於鋒面前暖區，加上太平洋高壓籠罩，昨台北飆出卅八．六度，寫下今年全台最高溫紀錄，也是台北站設站一百廿一年來九月份最高溫。今年天氣從六月底一路熱到九月底，八月至今有十三個平地站累積雨量為七十年有紀錄以來最少，主要水庫集水區降雨量僅為歷年平均二至五成。水利署宣布十月一日起，調整桃園及台南地區水情燈號，從水情正常的藍燈，轉為水情稍緊的綠燈。

今年逾37度高溫21天 破紀錄

氣象局預報員陳伊秀指出，昨太平洋高壓籠罩，全台白天高溫炎熱，尤其大台北地區受到熱島效應影響，出現極端高溫。今年台灣卅七度以上高溫天數已有廿一天，超越去年廿天的紀錄，寫下歷史新高。

隨著鋒面更加逼近，今天北台灣白天雲量會開始增加，各地將轉為多雲到晴的天氣型態，不會再像昨天這麼熱，宜花東、南部及各地山區有午後雷陣雨發生機率。明、後天東北風來襲，北台灣天氣轉涼，高溫僅剩卅度，低溫則維持廿五度。

不過，午後雷陣雨一時無法解決水情。水利署資料顯示，主要水庫集水區八月以來降雨量僅歷年平均二至五成，如石門水庫近兩個月僅有二成、曾文水庫僅三成出頭最為嚴重，部分地區降雨量甚至創下七十年來新低，因此水利署宣布將調整桃園及台南地區水情燈號為水情稍緊的綠燈。

水利署表示，近幾個月原本應是豐水期，但今年僅七月底的尼莎及海棠颱風替南部地區帶來超大豪雨，從八月份開始，颱風沒來，導致降雨量偏低。整體來說，主要水庫集水區降雨量僅為歷年平均二至五成。其中北部石門水庫累積降雨一百六十九毫米為歷年同期平均廿％，南部曾文水庫累積降雨三百一十六毫米為歷年同期平均卅一％，降雨均不如預期，全台主要水庫蓄水量均持續下降。

未來一季雨量正常至偏少

水利署指出，台灣十一月就將進入枯水期，氣象局也預估未來一季雨量正常至偏少，因此水利署昨召開「一○六年下半年供水情勢檢討第三次會議」決定桃園及台南地區自十月一日起水情燈號由水情正常藍燈轉為水情稍緊的綠燈，並同步成立旱災經濟部水利署災害緊急應變小組因應。

水利署表示，自八月起至今，已經與所屬各區水資源局召開十八次水情檢討會議，相較往年提前兩個月檢討因應，希望藉此提醒民眾乾旱示警，並努力維持年底民生及產業供水均正常。

至於未來狀況，水利署主任秘書黃宏莆說，週四可能有一波東北風影響台灣，會密切觀察，而下次會議大約會在十月上旬，屆時再全盤檢視評估。