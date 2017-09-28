1球上百元 比利時蜂鳥冰淇淋代理商賣過期貨

2017-09-28

〔記者周彥妤／台北報導〕比利時蜂鳥冰淇淋Glacio一球要價百餘元，代理商振紳洋行卻被接連查獲貯存逾期產品，其中冰淇淋過期六個月至一年，咖啡豆更過期八年。另外，該公司也未依法辦理工廠登記，遭勒令停工並限期完成工廠登記。

咖啡豆過期8年 遭勒令停工

根據雜誌報導，該公司員工指控公司換包裝標示銷售過期冰淇淋。北市衛生局食品藥物管理科長王明理表示，衛生局檢視進出貨資料，並抽查門市食品流通情形，並無查獲使用或販售逾期食品行為。不過，台北地檢署根據輿論情資、衛生局公文紀錄，認定該公司涉有偽造文書及讓公務人員登載不實，已立他字案辦理。

王明理表示，八月接獲檢舉振紳貯存逾期食品，派員查獲其庫房貯放四項逾期食品四百二十五件，共一百二十六．二公斤，包含已開封的「BELGIAN CHOCOLATE」（有效日期：二○一七年七月廿九日）、未開封的「比利時原裝進口—草莓雪酪」（有效日期：二○一七年四月四日）、「比利時原裝進口—香草玻本冰淇淋」（有效日期：二○一六年八月九日）及「比利時原裝進口—櫻桃冰淇淋」（有效日期：二○一七年四月四日）；九月再查獲一項未開封的咖啡豆（有效日期：二○○九年七月十九日）五件，共五公斤。依食安法裁處一百二十萬元罰鍰。

振紳洋行稱逾期產品只貯存沒販賣

振紳洋行負責人李陳昇回應，過期冰淇淋是受理消費者退貨後，才貯存在倉庫；過期咖啡豆則是因為品質好，保存下來與往後買的豆子比較；不論是冰淇淋或咖啡豆，完全沒販售。他推測是員工因理念衝突挾怨報復檢舉。至於未依法辦理工廠登記，則是因不懂法規，並非蓄意。