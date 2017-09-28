「采棠肴」蛋黃酥 驗出致癌工業染料／500顆產品賣給散客 恐已下肚

2017-09-28

〔記者蔡淑媛、吳亮儀、林國賢、李欣芳／綜合報導〕網購名店「采棠肴鮮餅鋪」的月餅原料鹹蛋黃，被衛生單位檢出含有不得檢出、有致癌風險的「蘇丹紅四號」達1.34mg/kg（毫克／公斤），購入來源為雲林縣永信蛋鴨場，購入數量五百顆，已做成紅豆蛋黃酥、綠豆蛋黃酥及金莎酥等三款產品販售給散客，全部銷售一空。

中國附醫毒物科主任洪東榮表示，蘇丹紅是具有毒性的脂溶性工業用染料，食用可能引發皮膚過敏、氣喘；食用過量甚至會致癌、造成畸胎，也可能使血紅素變性引發溶血症候群，導致肝腎衰竭，甚至造成呼吸衰竭死亡。

鹹蛋黃來自雲林永信蛋鴨場

台中市衛生局日前抽檢十六家烘焙店月餅食材，發現采棠肴的鴨蛋黃含蘇丹紅，送食藥署複驗，昨天確認。采棠肴指來源是雲林縣元長鄉的永信蛋鴨場，七月二十四日進貨五百顆生鹹蛋黃。雲林衛生局昨立即至蛋鴨場採集鴨蛋、飼料、紅土、鹼片等檢體，結果最快三天出爐，該場四九五○隻蛋鴨、鴨蛋二六○箱、二桶蛋黃則予移動管制。張姓業者強調分離蛋黃之後，直接給烘焙坊，未添加蘇丹紅。

食藥署主任陳姿伶表示，采棠肴現場已無同批蛋黃，檢視業者是在進貨的生鹹蛋黃噴上米酒後，放進烤箱烤十五分鐘，冷卻後放入冷凍庫，並未添加其他添加物，製作區也未發現有非法添加物。

陳姿伶表示，食品使用非法添加物，違反食安法，可處六萬元以上、二億元以下罰鍰，另外，可處七年以下有期徒刑，得併科八千萬元以下罰金。

中秋節將至，行政院昨召開「穩定物價小組」會議，消保處表示，到量販店與超市、便利商店的月餅訪價，與去年相較，五成三價格持平或下跌，四成七漲價，漲幅多在一成五以下，主因是原物料上漲及反映人力成本。蔬果方面，因天候穩定，供應量充裕，約較去年同期下跌十三％。