東方美人茶每罐萬元賣1388 假的！／頭等茶僅生產120罐 假茶已賣出1600罐

2017-09-28

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣東方美人茶品質佳，苗栗縣政府每年都辦理評鑑，經評鑑獲得頭等獎的茶葉一斤要價四萬元，四兩約一萬元。但近來有茶農發現網路上竟有業者販售號稱是今年苗栗縣評鑑的頭等獎茶葉，四兩一千多元。評鑑主辦單位頭份市農會表示，頭等獎茶葉約卅斤，最多僅有一百二十罐，業者卻已賣出一千六百多罐，有詐欺之嫌。縣府農業處表示，已將資訊提供給警方。

東方美人茶具獨特熟果香及蜂蜜香氣，仰賴茶菁經小綠葉蟬咬食，稱「著涎」。而要吸引小綠葉蟬群聚，茶園不能噴灑農藥，照顧辛苦，加上產量不多，東方美人茶的價格水漲船高。

今年苗栗縣評鑑東方美人茶建議售價，特等獎一斤卅六萬元，頭等一到頭等五則落在一斤十六萬到五萬元之間，頭等獎一斤四萬元。

仿冒包裝 還附得獎照

不過，市農會近來收到茶農檢舉，指網路上有人販賣苗栗縣東方美人茶頭等獎茶葉，一罐四兩僅要一千三百八十八元，已獲訂購一千六百多罐。網站上的茶葉外包裝，不僅與縣府設計品牌包裝雷同，封籤也印有「苗栗縣政府」字樣，訂購網頁內，還附有縣長徐耀昌於評鑑頒獎的照片。

市農會指出，依評鑑會規定，參賽茶農，每人要繳交十斤茶葉，扣掉評選與檢驗使用，經評選後得獎的茶葉每等次十台斤不到；頭等獎有三名，加起來不過卅台斤，以一罐四兩計算，最多僅有一百二十罐，業者竟可以提供一千六百多罐，有詐欺之嫌。

頭等獎茶葉早就賣光

今年頭等獎得主之一的銅鑼鄉茶農韓順雄說，今年評鑑會於七月十一日辦理，他得獎的茶葉約一週就賣完了，現在不可能有貨，網購根本是騙人的。

縣府農業處農務科長徐春良表示，農業處已將相關資訊提供警方並訂購該商品，待確認商品非苗栗縣今年的頭等獎東方美人茶葉，將報警提告網路販售業者涉及詐欺罪嫌。