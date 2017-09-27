花東線里程碑 新自強隧道切換完成

2017-09-27

〔記者花孟璟／花蓮報導〕前晚午夜跨昨天清晨，鐵工局、台鐵局進行花東線「新自強隧道」軌道切換作業，將自強隧道舊線切換至新線西正線，昨天上午6點測試完成，第一班列車是北上的401次普悠瑪號，在6點11分順利通過，完成花東線歷史性的一刻。

目前新自強隧道僅單線雙向通車，預估明年6月東正線軌道鋪設完成後啟用雙線雙向通車，屆時可節省列車交會時間3到10分鐘！

隨著新線路開通啟用，除了花東線鐵路東拓後第一代單線的自強隧道功成身退（1985年-2017年），花東線唯一的雙向無人列車交會號誌站「舞鶴號誌站」，也走入歷史。

工程難度不亞於國道五號雪山隧道，新自強隧道全長2.676公里，貫穿花蓮瑞穗鄉舞鶴台地下方，是「花東鐵路電氣化暨瓶頸路段雙軌化計畫」最後一個工程，2009年動工，因遭遇破碎且湧水不斷的沉泥層地形，曾一整年隧道只挖22.8公尺，上方的舞鶴台地一度坍出巨大「無底洞」。

鐵工局從日本引進「中導坑工法」突破困難，2015年10月20日貫通隧道，今年8月完成軌道及電車線鋪設，鐵工局從25日晚上8點忙到昨天清晨，徹夜執行軌道切換作業，辛苦異常。

切換作業包括鐵工局、台鐵局出動約300名人力，指揮中心設在瑞穗車站，分別就軌道工程、電力工程、電務工程，分成A、B兩段（瑞穗、三民）進行切換，現場配置怪手11部、砸道車4部、電力維修車4部，工程相當浩大。