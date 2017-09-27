芬普尼來自雞飼料？ 食安辦、農委會不同調

2017-09-27

〔記者吳欣恬、黃以敬／綜合報導〕雞蛋芬普尼農藥殘留問題引發關注，行政院長賴清德日前在行政院會中裁示應儘速訂定雞蛋芬普尼殘留量標準，使畜牧業者有所遵循。行政院食品安全辦公室主任許輔昨指出，台灣的雞飼料高達9成是進口，蛋雞可能經由飼料攝取芬普尼而留在雞蛋上，已協調農委會在一年內提出研究報告。

農委會：那應該不只45場

許輔昨接受中央社訪問表示，目前查獲46場雞蛋殘留芬普尼，只有彰化連成牧場是將芬普尼農藥直接對雞隻使用，芬普尼殘留量高達153ppb，其他45場雞蛋都只驗出5到10ppb，且業者均否認將芬普尼直接用在雞隻。

許輔說，專家目前推測可能的芬普尼來源，除違規或誤用農藥，也有可能來自雞飼料，而台灣有9成雞飼料來自進口，雖然進口玉米、大豆等飼料中殘留的芬普尼是合格劑量，但有可能在雞隻體內累積之後，進而導致留在雞蛋中。另外，雞舍附近農田若有使用芬普尼，或水源內有殘留，也可能影響雞隻。

對於雞蛋芬普尼殘留是否可能來自飼料？農委會副主委黃金城昨表示，如果芬普尼是來自雞飼料，那全台1459場蛋雞場，應該不會只有45場檢出雞蛋含芬普尼，應該全部蛋雞場多少都有才對，且農委會過去5年抽驗飼料、約100多件樣品，沒檢出芬普尼和其代謝物。

黃金城說，9月17日開的專家會議，沒有認定芬普尼來自雞飼料，較可能涉及誤用。但專家多認為，美、日等國有訂定雞蛋中芬普尼標準，是因這些國家還准許芬普尼作為農藥使用在作物上，可能成為環境中的風險，但台灣背景值可能跟國外不同，因此需要一年時間，進行更多調查和研究，再評估訂出雞蛋與雞肉芬普尼殘留量標準。