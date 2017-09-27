環署納管13項毒化物 使用販賣須申請

2017-09-27

〔記者楊綿傑／台北報導〕食安問題常造成民眾恐慌，為降低化學物質不當流入食物的風險，環保署化學局昨公告將13種具高食安風險的化學物質列為毒化物，包括常添加於紅湯圓的玫瑰紅B、添加於豆干的皂黃等，未來無論其製造、輸入、使用、販賣等都需要申請核可、定期申報，違者可處6至50萬罰鍰。

違者最高可罰50萬

此13種化學物質包括使用於水產的孔雀綠、用於粉圓的順丁烯二酸、用於竹輪的順丁烯二酸酐、用於蜜餞的對位乙氧基苯脲、添加於麵包的溴酸鉀、用於中藥材或化妝品的富馬酸二甲酯、用於糖果餅乾的芐基紫、添加於豆干的皂黃、使用於紅湯圓的玫瑰紅B、使用於豆干的二甲基黃、添加於潤餅皮的甲醛次硫酸氫鈉、添加於奶粉的三聚氰胺，添加於紅茶的α-苯並吡喃酮等。

環保署化學局長謝燕儒說，這些化學物質都是有污染環境、危害人體之虞，本來就不是合法食品添加物，過去幾年常有業者因想增加味道、色澤，誤用或非法使用，剛好衛生單位稽查到，才會以食管法處罰，若沒稽查到就矇混過去。

環保署希望能夠從食品前端就進行管控，減低毒物添加到食物的風險中。

謝燕儒說，公告後，無論製造、輸入、使用、販賣等都需要申請核可、定期申報，才能充分掌握流向。化學局也自今年2月起，推動針對國內2196家化工原料產業進行輔導訪查，至前天為止，已聯合地方環保單位及衛生單位完成1518家。

謝燕儒表示，業者須於明年2月15日前進行定期申報、明年7月15日前完成包裝標示、後年1月15日前取得核可文件，才能夠製造、輸入、販賣。未依規定申報可依毒管法處5至60萬罰鍰、未依規定於包裝容器明確標示，可處6至30萬罰鍰。未來還有33種化學物質，將與衛福部等單位討論後，逐批公告。