中秋烤肉變貴了 李鵠餅店也價漲1成

2017-09-27

〔記者吳欣恬、俞肇福、翁聿煌、周彥妤、張菁雅、謝介裕／綜合報導〕下週三就是中秋節，烤肉主要食材豬肉和文蛤因今年育成率低、產量減少，價格比去年同期高出1至3成。至於賞月必備的月餅，很多人最愛基隆老店「李鵠餅店」的鳳梨酥及綠豆沙餅都變貴了，漲幅在1成上下。

文蛤因規格大小不同，昨池邊價每公斤平均128.2元，比去年同期平均98.3元高出30%。漁業署副署長黃鴻燕說，往年文蛤年產量約6萬公噸，今年估計僅剩約4萬公噸，可能原因包括極端氣候、泥土老化、養殖管理不佳、高密度養殖等問題，坦言短期無法改善。

豬肉漲12％ 文蛤貴3成

至於豬肉，農委會畜牧處家畜生產科長陳中興指出，從明天起、中秋節前7天開始，每天毛豬供應頭數將增至2萬5600頭，另外再協調台糖增加供應3千頭，中秋節豬肉供應無虞，但預計每公斤批發價約80元，則比去年同期71.33元高出12%。

另外，為及早因應農曆年前的大量毛豬需求，10月除了每週日例行休市日以及中秋節休市2天，另外增加9月30日休市。

豬肉、文蛤價揚之外，目前蔬果大多供需穩定，價格甚至稍有下滑；土雞和雞蛋則受接連不斷的禽流感、戴奧辛蛋和芬普尼蛋等事件影響，下滑約2成，中秋節連假料理，不妨多多選擇相關食材。

名店不敢漲價 吸收成本

月餅方面，李鵠餅店的綠豆沙餅從24元調整到26元，蛋黃酥從32元調整到35元，鳳梨酥從16元調整到18元，咖哩酥從30元調整到33元。老闆娘李張富枝說，原物料這幾年陸續漲價，別的小吃、糕餅早就漲價，他們實在撐不住，8月16日就在店面公告漲價，只是中秋節快要到了，大家來買才發現，並不是刻意選在中秋節前調漲。選購20盒的陳先生說，每年中秋送禮，都習慣買李鵠餅店，糕餅一個漲2、3元，他覺得還好啦！

其他月餅名店包括台北犁記、新北市王師父餅店、台中市陳允寶泉食品、南投市微熱山丘，則都維持原價未動。業者說，景氣不好，漲價對老客人不好意思，所以自行吸收增加的成本。