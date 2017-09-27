昇恆昌︰啟動CSR+ 為更好的台灣努力

2017-09-27

〔記者陳宜加／台北報導〕商業運作是企業經營重要一環，但企業社會責任（ＣＳＲ）的落實、參與，更是企業永續發展關鍵。昇恆昌免稅商店與國立台灣海洋大學昨日辦理圓桌論壇，宣布將啟動更進化的「ＣＳＲ＋」，從公眾利益出發，推動專業、誠信、公益與創新，為更好的台灣努力。

昇恆昌強調，ＣＳＲ＋概念強調更進化的企業社會責任，除兼顧經濟、環境、人權、永續發展，更結合社會關懷、資訊風險管理、消費者權益、食品安全等面向。

圓桌論壇分為專業、誠信、公益、創新四大主題，邀請產官學研各界人士與談，包括知名導演吳念真、政大教授李瑞華、財政部促參司長王秀時、知名作家劉克襄、設計大師蕭青陽、立委許毓仁等人。

吳念真指出，誠信就是「真」，看得見的事實、可以理解的語言、淺顯易懂的道理，就是誠信的表現，企業也可有同樣的經營理念。蕭青陽則認為，台灣社會氛圍太保守，不敢嘗試冒險，但用自然本能欣賞生活，就是創新，企業創新，就能進而創造經濟。

「為同一個名字努力，這個名字就是『台灣』。」昇恆昌董事長江松樺表示，台灣觀光客僅千萬人次，但昇恆昌在國際免稅業者排名前十，專業獲國際肯定。呼籲企業應盡責任讓社會更祥和、為消費者把關。

昇恆昌總經理江建廷表示，昇恆昌是全球第一個免稅商店公告ＣＳＲ認證，企業不斷投入創新、堅持核心價值，做別人做不到的事情，就是專業。