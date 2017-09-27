這家3兄妹1年苦讀 全拚上公職

2017-09-27

〔記者蘇孟娟／台中報導〕陳育聖、陳姿蓉、陳冠螢三兄妹，去年攜手拚公職，相互激勵拚讀一年，今年大哥與么妹考上一般警察行政，二姊考上高考勞工行政，「一門三傑」傳佳話。

家中排行老大的陳育聖與小妹陳冠螢原各在餐飲業服務，陳姿蓉則在通訊行工作，三人工作多年後，常有工時長、休假不固定且薪水與上班時間不成正比的感嘆，有次提及考公職的想法，三人決定辭掉工作，一起拚考公職。

陳育聖從小就有警察夢，報考一般警察特考，小妹陳冠螢也跟著報考，陳姿蓉因曾工作到凌晨三、四點才回家，選擇高考勞工行政報考，三人白天到補習班學習各考科重點，回家再各自努力溫書。

其中，勞工行政要考八科，陳姿蓉因數學佳，選擇主攻一般考生較弱的經濟學搭配行政學衝刺。

分享秘訣︰勤練考古題找重點 逐一訂正補強

報考警察特考的兄妹準備策略不同，哥哥是苦練題庫，甚至反覆練習三次，小妹則自行整理筆記，重點背記。互相打氣的三人也常會一起放空，適度釋壓面對硬仗。

準備考試過程中，陪伴家人十三年的寵物犬「樂樂」因罹口腔癌病情惡化，姊妹長達兩個月的時間無心準備考試，陪伴「樂樂」到生命終點。

結果警察特考八月底放榜，兄妹檔雙雙考取「一般警察四等行政」，這個月高考放榜，陳姿蓉也傳捷報，三兄妹同一年考上公職。

陳姿蓉與陳冠螢強調，上課時專注聽課，理解後才有助背誦，兩人提及常見有人為跟上老師速度，上課時只顧著抄筆記，反忽略老師課中提示的重點或邏輯，不如專心聽課，回家再慢慢整理心得與筆記，等於又複習一次。勤練考古題有助找到各科重點，再逐一針對錯誤之處去補強。