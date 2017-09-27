原民文化融入教學 朱惠慧獲大愛菁師獎

2017-09-27

〔記者楊綿傑／台北報導〕台東海端初來國小附設幼兒園教師朱惠慧，出身台南，不具原住民身分的她，投入後山台東教育廿多年，面對師生間的文化差異，充分理解，將部落文化融入原民小朋友的教學中，讓孩子更了解自己的文化，昨獲得有「民間師鐸獎」之稱的大愛菁師獎肯定。

教育大愛菁師獎已舉辦至第六屆，今年共有三六二位教師角逐，最後選出五十八位，包括曾帶領技職生奪金的南港高工教師林謙育、本身是聽障帶領學生學手語的雙蓮國小特教老師陳志榮、活力滿點的新北永和國中教師陳秀琪，及北市劍潭、社子國小雙棲特聘教師孫德蘭。

教育孩子 要跟自己的文化做連結

朱惠慧感嘆，外界許多主流文化教師認為，原民文化缺乏刺激，但她回憶起第一次接觸到布農族射耳祭，覺得新鮮又驚奇，她體會到不只是宮廟有文化，原住民朋友的文化也非常具有內涵。她運用孩子的母文化，當作課程的橋梁，再依據孩子年齡調整，「教育，一定要跟自己的文化做連結」。

朱惠慧利用在地特性，設計出「山林狂想曲」、「食在好自然」、「獵人與狗」等課程內容，緊扣原民小朋友常會跟家長去打獵、對山林及溪流的認識，讓孩子了解自身文化，不僅獲家長肯定，還曾經獲獎。

朱惠慧坦言，設計教材課程不是問題，彼此間的文化差異才是問題，她花很多時間去了解原民文化與習俗。她舉例，一般平地小朋友要發言會舉手，這幾乎人人皆知，不必教育，可是原民小朋友沒這個習慣，她認真觀察、參與教學工作坊討論，改變自己的教學方式，訓練小朋友如何在對方發言告一個段落後，可以接上話，也培養出小朋友的專注力。