一句話的約定 畫家辦師生聯展

2017-09-27

〔記者鄭旭凱／彰化報導〕「老師，我們相約十五年後一起來辦畫展好嗎？」「好啊！」不料隔年這名孩子蔡俊德竟發生車禍意外死亡。陳玉霞說：「為了幫孩子圓夢，我等了十四年，即使只是不經意的話，承諾就是承諾。」

幫過世學生圓夢 陳玉霞兌現15年前承諾

畫家陳玉霞家住彰化田中，從事兒童美術教育已有卅年，蔡俊德是她的學生，三歲時就跟著陳玉霞學畫，隨後進入花壇國小、國中，並考上員林高中，一直努力學畫，希望未來能成為畫家。

陳玉霞說，阿德很有天分，讀國小時曾參加世界兒童畫展得到優等獎，國中參加中部五縣市水彩比賽獲得佳作，高中時更獲得第三名佳績。

陳玉霞表示，阿德國小六年級後也到畫家賴文明老師那裡學畫，但仍經常到她田中的畫室和她討論畫作，還經常幫她整理畫室。

陳玉霞說，阿德十七歲那年就讀員林高中二年級，有一次到畫室來，他說自己一定要當個藝術家，邀約她十五年後一起辦畫展。

陳玉霞隨口應了一聲「好啊！」當時她沒有很在意，因為忙著教學，自己作畫的時間不多，阿德有時還會打電話問她：「老師最近有沒有創作？該畫畫了！不能只忙著教學。」

陳玉霞清楚記得阿德車禍那天，她說，那時阿德高三即將畢業，學校舉辦園遊會，他在途中發生車禍，那天早上她醒來時無緣無故覺得胸痛，想約阿德吃午飯，電話是他爸爸接的，她才知道阿德發生車禍，趕到彰化基督教醫院探望，但隔天阿德就離開人世。

陳玉霞表示，失去這位學生讓她非常傷心，事後她拜訪阿德的父母，把從小陪阿德長大的一隻紅色小熊布偶帶回作紀念，她擺在畫室每天看著小熊隨時提醒自己，不忘和阿德的約定。

十五年的約定時間終於到了，陳玉霞今天起到十月廿二日將在彰化藝術館舉辦師生聯展，她帶著阿德的五幅作品一起展出，也邀請卅年來她教過的許多學生一起參展。

陳玉霞表示，十五年前的約定她從沒有忘記，這不僅是為阿德圓夢，也是自己的心願。