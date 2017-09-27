台版「忠犬小八」 校長調任仍天天苦守

2017-09-27

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市板橋高中校犬「波妞」，是前任校長高栢鈴最寵愛的黑狗，每天都帶著牠巡視校園，高栢鈴今年八月一日已調任林口高中，但「波妞」仍每天早上八點準時到校長室門口守候，等著高栢鈴出現；下午五點放學時，自動轉往校門口傳達室，準備要陪高栢鈴一起逛校園，情節有如電影「忠犬小八」，令師生感動。

前任校長每天都帶著牠巡視校園

高栢鈴說，板中校犬「波妞」是他六年前領養的黑色小土狗，當時日本卡通電影「崖上的波妞」正夯，小土狗圓圓胖胖的軀體和可愛的眼神，搖著短短的小尾巴，把大家的心都融化了，所以為牠取名「波妞」。

高栢鈴以校為家，住在校長宿舍，每天都帶著「波妞」巡校園，一人一狗六年來摸透學校裡的一草一木，高栢鈴和板中校園就是牠的全世界。

不知高調任 牠每天朝八晚五等門

高栢鈴說，「波妞」很有靈性，巡守校園時，看到熟悉的老師或是穿制服學生，會開心搖尾巴；如果是穿便服的陌生人，「波妞」就會「汪！汪！」示警，學校有任何異常都逃不過牠的眼睛。

板中秘書邱幼樁說，高栢鈴今年八月一日調任林口高中，「波妞」改由教職員及傳達室替代役男照顧，只是「波妞」每天一起床就想找高栢鈴，兩個月來每天早上八點一到就守在校長室門口，聽見有人進門，馬上就起來搖尾巴，以為是高栢鈴出現，發現不是，就失望地坐在原地，繼續耐心守候到下午五點，才轉往校門口的傳達室值勤。

高栢鈴︰隔離措施做好後再來接牠

已經調任的高栢鈴說，他假日都會返回板中探視「波妞」，因為目前任職的林口高中校園周遭野狗很多，他擔心馬上把「波妞」帶到林口，會被其他闖入校園的野狗霸凌，會等隔離措施做好後，再把「波妞」接去林口相聚，和「波妞」再一起巡視校園。