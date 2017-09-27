保護牙齒從窩溝封填開始

2017-09-27

文／趙子婷

蛀牙會遺傳嗎？俗稱的蛀牙就是齲齒，是一種多因子相關的疾病，沒有單一因素會直接引起蛀牙，通常飲食或生活習慣、潔牙方式甚至是口水黏稠度跟流量等，都可能是造成齲齒的因素，當然，遺傳對於齲齒的影響也無可避免，近年來推行的「窩溝封填」，就是一帖阻斷先天問題避免齲齒形成的良方。

張開嘴看到牙齒，特別是臼齒表面，會有許多凹凹凸凸的紋路，這些是牙齒形成時，必然出現的發育溝稱為「窩溝」；窩溝就像人的指紋一樣，每個人都有卻不盡相同。

窩溝很細小很狹窄，特別容易藏污納垢，塞滿食物殘渣和細菌，即使仔細刷牙也無法清潔乾淨，因為這些紋路往往比牙刷刷毛更細更深；如果牙齒表面的窩溝經年累月堆積髒東西，長久下來便容易形成蛀牙。

避免齲齒形成良方

偏偏這種隱藏在溝隙中的蛀牙，一般肉眼不容易發現，等到發現時，通常是已蛀成大洞或已傷及牙髓，造成患者疼痛不適，治療上也格外辛苦。為預防這類型齲齒發生，無論是乳牙或恆牙，有細小紋路的牙齒，都建議經由醫師的判斷，評估是否需要施作窩溝封填。

在進行窩溝封填時，牙醫師會用一種小分子流動性極佳的材料，深入牙齒表面紋路，讓牙齒不需大量修磨，只需進行局部清潔與表面處理過後，讓牙齒表面產生一層滑順的保護層，過程中，牙齒不會有疼痛感。

要提醒的是，完成窩溝封填後，不要以為就不會再蛀牙了，平日仍應注意氟化物的使用、減少含糖食物攝取、減短進食時間、養成餐後正確刷牙的習慣等，才能常保口腔健康。

兒童牙科以打造兒童友善的口腔健康場所為目標，對牙科看診有恐懼的小朋友可在家長陪同下，與醫師配合，讓家中寶貝可以有輕鬆良好的看牙體驗。

（作者為馬偕兒童醫院兒童牙科主治醫師）