罕見前置血管 孕婦躺4週安胎

2017-09-27

記者吳欣恬／台北報導

34歲的王小姐懷第1胎，33週時發現為罕見的前置血管，也就是原本應受臍帶、胎盤保護的血管跑到子宮頸內口處，一旦出血恐致胎兒死亡，她連續4週幾乎都躺在床上安胎，37週順利剖腹產下2500克重的男嬰，母子均安。

國泰醫院婦產科主治醫師陳俐瑾說，正常的胎兒血管外有臍帶以及胎盤的保護，不容易受傷。前置血管是指胎兒血管跑到子宮頸內口處，擋在寶寶的頭前方，發生率約為1/2000-1/6000。

陳俐瑾說，前置血管沒有臍帶及胎盤的保護，直接分布在胎膜上，一旦胎膜破裂，即會撕裂血管造成胎兒大出血或缺氧。且出血常來得突然，出血量可以每秒數百CC的速度流失，如果事先沒有醫療準備，胎兒死亡率高達6成。

產前超音波可篩檢出來

陳俐瑾說，前置血管大都可經由產前超音波篩檢出來，通常經陰道超音波搭配彩色都卜勒血流顯像可以診斷。產前確診也可讓媽媽有心理準備，提早進行計畫性剖腹生產，避免產兆發生，可將胎兒死亡率降低至3%以下。

陳俐瑾表示，包括前置胎盤、副胎盤（指多一葉不相連的胎盤）、臍帶帆狀附著（血管分布在胎膜上）、試管嬰兒、高齡孕婦（超過35歲）及多胞胎等高危險產婦建議需特別篩檢。

前置血管與前置胎盤都會引起大出血，造成胎兒死亡或孕婦休克。陳俐瑾也說，有前置血管或前置胎盤孕婦的孕期應避免搬重物、碰撞、騎機車及性行為等，以免增加出血風險。如果發生破水、出血或子宮密集收縮等產兆情形，應盡速前往最近的急重症醫院進行緊急剖腹生產，以免耽誤搶救時間，危及胎兒性命。