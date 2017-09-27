遊峇里島 群聚感染桿菌性痢疾

2017-09-27

記者林惠琴／台北報導

衛福部疾管署公布今年首例境外移入桿菌性痢疾群聚事件，為19人旅行團到印尼峇里島遊玩，疑似吃到不乾淨海鮮，造成15人出現腹瀉等症狀，已有2人確診為桿菌性痢疾，其他人檢驗中；另有1名30餘歲男性到西非布吉納法索旅遊感染瘧疾，現住院治療中。

疑吃到不乾淨海鮮 15人腹瀉

疾管署防疫醫師黃婉婷表示，1名北部30餘歲男性於9月初赴峇里島旅遊，返國後隔天因發燒、腹瀉、噁心等症狀就醫，同團1名20餘歲女性團員也有嘔吐、腹瀉，均確診為桿菌性痢疾，其他13名有症狀的團員一併採檢送驗中。該團曾至環境不佳的餐廳食用海鮮類餐點，研判是群聚感染。

黃婉婷指出，桿菌性痢疾潛伏期為12-96小時，透過受汙染食物或飲水傳染，容易在自來水不普及或環境衛生條件較差的地區流行，症狀包括腹瀉、發燒、噁心、嘔吐等。

赴西非染瘧疾 30歲男險喪命

另新增1例境外移入瘧疾，南部30餘歲男性於8月下旬至9月中旬，獨自至西非布吉納法索旅遊，返國後在9月下旬出現高燒、畏寒、頭暈、嘔吐等症狀就醫，血液發現瘧原蟲而住院，入院後一度休克，所幸經治療後病情好轉，但仍住院治療中。

黃婉婷說明，瘧疾由被感染瘧原蟲的瘧蚊叮咬而感染，多數人7-30天內出現症狀，主要為發燒等，若未及時治療，嚴重者恐導致脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變與昏迷。

疾管署副署長羅一鈞提醒，民眾出國應注意飲食衛生，若要前往赤道周邊的非洲、亞洲或美洲等地區，可於出國前1個月前，至國內旅遊醫學門診評估感染風險，並依醫師指示服用瘧疾預防藥物。