腫瘤吃掉骨盆 3D模擬精準切除

2017-09-27

記者吳亮儀／台北報導

1名57歲男性患者因右側骨盆疼痛到無法行走，就醫後竟發現右側骨盆腸骨出現巨大腫瘤，還吃掉了整個右側骨盆，若不動手術恐會破壞整體肢體行動。

降低手術時間 減少出血量

三軍總醫院骨科主任吳佳駿說，骨盆手術是骨骼肌肉最困難的手術之一，因出血量大且範圍大，風險很高，但又一定得施作，不然腫瘤迅速增大後，會讓患者疼痛難忍，毫無生活品質。

骨盆是由左右兩側的髂骨（腸骨）、坐骨與恥骨組合而成，以及後面的薦椎和尾椎的椎體組成的圓盆狀結構，是人體結構學裡最複雜的部分。

三軍總醫院骨科部引進最新3D影像模擬及列印技術，率先應用於骨盆腫瘤切除病人，包括術前模擬腫瘤切除範圍及鋼板預先塑形，術中移除腫瘤後，再將先前已塑形的鋼板植入病患體內，除可更精準切除腫瘤外，大大減少手術時間及手術期間的出血量。

吳佳駿說，以前要開刀骨盆腫瘤時，術前只能以X光及電腦斷層掃描影像，判斷骨盆腫瘤的大小及位置，手術還得小心避開神經及血管，手術時間常可長達6小時，且出血量超過2000毫升，風險相當大。

吳佳駿說，透過3D列印的模型以實體模擬的方式，決定須切除腫瘤的範圍及之後鋼板最適合擺放的位置，預先將鋼板塑形到最佳曲度，進而做到模擬合適的鋼板固定，甚至可提供每支固定螺釘的長度。

恢復行走機率 增至8成

吳佳駿說，客製化的預先塑形鋼板能提供腫瘤病患手術中最適當的曲度、最佳的擺放位置、協助腫瘤移除，大大減少手術時間，並給予最佳的固定效果，大幅降低手術時間和減少大量出血風險，也提高恢復行走的機率，從2成提高到8成以上。

吳佳駿說，三總至今已利用3D列印技術治療8名骨盆腫瘤患者，未來可望推廣到其他腫瘤區域，造福更多骨骼肌肉系統疾病的患者。