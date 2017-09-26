梅尼爾氏病發作 天旋地轉

2017-09-26

文／陳建志

一名58歲男性，每隔大約半年，只要睡眠不足，隔日就會突然感到天旋地轉，右側耳朵還會聽到高音的「嘰嘰」聲，嚴重時必須到醫院急診室報到，打點滴後才會緩解，之後就又可以正常生活。

就在某一次眩暈及耳鳴發作後，他開始覺得走路好像踩在棉被上，腳底會感到「輕飄飄」與「軟綿綿」。不僅如此，只要頭向右轉，就會感到身體也在向右旋轉，大約會持續個數秒鐘，一日內會發作很多次。就連晚上要睡覺，剛躺下去時也會感到天旋地轉，讓他不勝其擾。

就醫時，醫師發現每當患者頭向右轉時，均會誘發短暫的眼振和眩暈，而頭向左轉時，也會誘發病症，但較為輕微；請患者從坐姿突然平躺、頭向右轉時，也會誘發短暫的眼振和眩暈。於是確定是右側後半規管及右側水平半規管的耳石沉積症所致，經過幾個循環的內耳平衡校正術（耳石復位術）後，就痊癒了。

這名個案罹患的其實是「梅尼爾氏病後管耳石沉積症」，這是一種「複雜眩暈」，起因於梅尼爾氏病發作時，內耳的耳蝸、前庭（橢圓囊及球囊）及半規管同時發生了水腫，當水腫太過嚴重時，影響到橢圓囊內的耳石器，造成耳石鬆脫，接著鬆脫的耳石就會順著內耳淋巴液的迴流，沉積於某一條半規管內，造成患者在持續性的眩暈及耳鳴發作過後，只要一改變頭部姿勢時，就會感到短暫的天旋地轉，時間大約數秒到數分鐘不等。

偏頭痛體質、過度勞累、吃太鹹、飲酒或感冒等都有可能會誘發梅尼爾氏病。

耳石復位解決惱人問題

頭部外傷或基底動脈循環不良會引起耳石脫落，而梅尼爾氏病本身也會引起耳石脫落，造成患者在急性眩暈及耳鳴發作後，只要一轉頭或改變姿勢時，就會出現眩暈症，這種狀況單單服用抗眩暈藥僅能症狀治療，這類患者宜正確就醫，把耳石擺回原位，才能解決擾人的眩暈。

（作者為元景耳鼻喉科神經科診所醫師）