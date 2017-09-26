越南旅遊染登革熱 37歲女性不治

2017-09-26

記者林惠琴／台北報導

衛福部疾管署昨公布今年第二例境外移入登革熱死亡病例，為北部37歲女性，雖然發病第一時間就接受治療，但仍於住院一週後不幸死亡。

疾管署副署長羅一鈞表示，雖然年輕人罹患登革熱死亡較少見，但仍有風險，提醒民眾前往登革熱流行地區，要做好防蚊措施。

根據疾管署資料，該名女性8月底至越南旅遊，9月初因陸續出現發燒、倦怠、頭痛、肌肉痛、關節痛，以及後眼窩痛等症狀就醫、住院，經檢驗確診為登革熱，持續有頭暈、呼吸困難與胸悶情形，並於9月中旬因為敗血性休克等病症死亡。

羅一鈞指出，該名女性正值年輕，無慢性病，也沒有感染登革熱的病史，卻感染登革熱死亡，確實是少見的個案，推測可能是感染的第一型登革病毒較凶猛，當病毒入侵體內後，與免疫系統交互作用，破壞微血管等組織，進而引發休克、甚至死亡。

羅一鈞指出，與該名女性同團旅遊的接觸者共計20人，目前尚無登革熱疑似症狀。

疾管署統計，上週新增4例登革熱境外移入病例，近一個月境外移入個案感染國家以越南為多；今年截至9月24日，累計229例境外移入病例，其中2例死亡，除了此例外，另一例為北部70餘歲男性至泰國經商感染登革熱，搭乘醫療專機返台就醫仍宣告不治。

羅一鈞提醒，民眾前往東南亞等登革熱流行地區，應穿著淺色長袖衣褲、於皮膚裸露處塗抹防蚊藥劑，並居住在有紗窗、紗門或空調設備的房舍。