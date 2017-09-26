水上摩托車甩尾 女生落水險破處

2017-09-26

記者蔡宗憲／屏東報導

女性玩水上摩托車要小心水柱傷身！

一名27歲、家在台北的女子日前到屏東墾丁海域玩水上摩托車活動時，甩尾落海，被強大的浪柱衝擊會陰部，造成陰道口裂傷出血，她就醫時神情緊張告知醫師，仍是處子之身，擔心失血是「破處」造成，醫師縫合時檢視，確認她仍是完璧之身，但這已經是今年夏天第3起玩水上摩托車造成陰道裂傷的案件。

暑假期間墾丁連續發生兩起女子搭水上摩托車被水柱射傷下體送醫事件，醫院正強力宣導女性多穿一條褲子再下水，沒想到上週六（23日）又發生一起案件，這次還是未婚且保有處子之身的熟女，讓受理的恆春旅遊醫院相當謹慎。

恆春旅遊醫院副院長陳明智說，根據婦產科醫師轉述，這名女病患由友人陪同就醫時表示，是搭乘水上摩托車，教練連續3次甩尾讓她落水，前兩次有煞車熄火，第三次則未熄火，女子雖在泳褲外，穿著寬鬆短褲，上岸後仍發現下體流血，十分擔心。

陳明智表示，女子就醫時表示，自己仍是「處子之身」，因此醫療人員格外謹慎，所幸檢查後，不像之前案例遭水柱衝擊進陰道內，僅會陰至陰道口約兩公分裂傷，縫合後，已經出院返家休息，傷口癒合後拆線即可。

下體裂傷出血送醫縫合

資深水上活動教練老田得知又有女遊客被「沖傷」表示，通常有經驗的教練都會詢問遊客是否要「落水」？絕不會隨便給遊客「驚喜」，以免發生意外，變成「驚嚇」，特別是沒有準備下的突然衝擊很容易產生意外，需要注意。

多穿一條褲子再下水

一個夏天出現3起被水柱射傷下體事件，恆春旅遊醫院重申，女性從事水上摩托車活動，除考慮穿著保護性較佳的全身性防寒衣外，也可考慮在泳衣外加上緊身褲或合身短褲，以保護下半身。