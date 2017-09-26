帳號被盜、貼圖不見 Line需負責

2017-09-26

〔記者黃佩君、陳宜加／台北報導〕民眾購買Line可愛貼圖，卻常因換手機等原因消失不見，過去常求償無門，但明年5月起，業者對貼圖及金幣不見、帳號被盜等狀況，須負責回復到原狀。若業者有違反狀況，將可依據消保法訂定50萬元以下罰鍰。

消費糾紛有解 新規範明年5月上路

台灣有近1700萬人在使用Line，但相關消費責任過去無法可管，常造成消費糾紛。經濟部昨公布「即時通訊軟體服務定型化契約應記載及不得記載事項」，若換機或帳號遭盜導致帳號遭刪除，民眾只要檢具相關資料向公司申請協助，業者須回復包括帳號、預付款或所購買的加值服務商品等，明年5月1日起實施，屆時Line、Skype、WhatsApp等通訊軟體糾紛，將有規範可循。

經濟部工業局補充表示，民眾所須檢具的資料，可以是當初的購買憑證、電子發票、交易紀錄等。此外，若消費者遭他人不法冒用帳號，公司在確認遭冒用後就應停止帳號使用；且除因法令規定或有正當事由外，通知消費者申請更換密碼後，應回復該帳號使用。部分通訊軟體業者在台未設公司，如WhatsApp，但該定型化契約相關事項上路後，仍須有固定客服或窗口，處理帳號回復問題。

此外，電信市場殺成紅海，業者近期紛紛祭出「4G飆速吃到飽」、「網路門市限定」等優惠，吸引消費者攜碼「跳槽」，但消保處調查發現，透過網路申辦服務，無法比照門市最快隔日就生效，恐衍生爭議，要求業者10月底前建立網路門市系統確認機制。

〈span class=paperkeyword〉Line#消費糾紛#貼圖〈/span〉