子當Uber司機 害母車牌吊扣2個月

2017-09-26

〔記者楊國文／台北報導〕賴姓男子加入Uber公司的APP平台擔任司機，去年在台北市載客收費102元，事後卻因民眾檢舉遭罰5萬元，公路總局並以該汽車是賴母所有為由，吊扣賴母車牌2個月；賴母認為自己並非違規行為人，不應被吊扣車牌，事後提起行政訴訟，但台北高等行政法院認為主管機關吊扣牌照有理，昨判賴母敗訴，可上訴。

載客收102元 被檢舉遭罰5萬

賴母提告主張，她雖然是車輛所有人，但並未違規載客，也不知道兒子開她的車去當Uber司機，監理機關不應該吊扣她的車牌。但公路總局指出，車子登記為賴母所有，她未辦理合法汽車運輸業登記，卻將車子提供給兒子載客收費，違反「公路法」第77條第2項規定的事實明確，吊扣車牌2個月完全是依法行政。

台北高等行政法院認為，不一定要汽車所有人自己違規經營汽車運輸業才能吊扣或吊銷牌照，否則Uber司機只要開別人的車違規營業，被抓到就可以不用吊扣牌照，形同縱容他們鑽營取巧、繼續違規，將無法達到遏止違規效果，公路總局吊扣牌照有理，無須撤銷。

除本案外，賴男也針對被裁處5萬元罰鍰部分，提起訴願，但該案同樣遭駁回，全案確定。

〈span class=paperkeyword〉Uber#吊扣牌照〈/span〉