台馬之星床上大便 奧客道歉允賠4千

2017-09-26

〔記者俞肇福／基隆報導〕航行基隆到馬祖之間的「台馬之星」交通船，9月18日發生男乘客在船艙的床鋪大便，還用棉被遮蓋，船上的女清潔員後來清理時驚嚇哭泣，各界無不撻伐「拉屎奧客」。這名男乘客在神隱1週後，昨天打電話向經營「台馬之星」的新華航業公司道歉，表示因喝醉酒才無法控制行為，允諾今天會現身賠償棉被、床墊拋棄損失與清潔費共4千元，並寫道歉信致歉。

新華航業公司總經理劉三光表示，公司事後透過訂位系統查到這名男客身分，但當事人手機關機，一直聯繫不上，因此在官網上對「拉屎客」下通牒，要求在明天（27日）以前主動聯繫道歉，否則將提告。當事人昨天上午打電話致歉並允諾賠償，新華公司將放棄告訴。

9月18日晚間，「台馬之星」交通船從基隆開往馬祖東引鄉、南竿鄉，預計19日返回基隆，這名來自台東的男乘客與兩位朋友從基隆上船，男乘客向劉三光坦承，因上船時已喝了許多酒，在船上不勝酒力而無法控制，一時內急才在床鋪上便溺，抵達東引鄉碼頭時，他被友人叫起床才發現糗事，情急之下用棉被遮蓋，與朋友倉促下船。

女清潔員後來清理船艙時，拉開棉被驚見穢物，嚇得大哭，忍著臭味清理乾淨，船抵基隆港後，她滿腹委屈地在碼頭邊哭泣，引起下船的東引民宿劉姓女老闆關切，「拉屎奧客」的離譜行徑才曝光。

〈span class=paperkeyword〉台馬之星#拉屎奧客〈/span〉