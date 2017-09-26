世界賽事 台灣小將「拔」出佳績

2017-09-26

〔記者謝介裕、黃以敬／綜合報導〕2017歐洲盃暨世界青少年室外拔河錦標賽，由南投高中與桃園壽山高中組成的台灣隊傳再捷報！繼在18歲以下560公斤級公開賽獲得銅牌後，在錦標賽中也戰勝人高馬大的荷蘭隊，再次奪銅。此外，景美女中與台灣師範大學合組台北景美師大女子拔河隊，參加2017世界盃室外拔河錦標賽，也在「女子500公斤組」拿下銀牌佳績。

針對歐洲盃比賽，台灣隊只參與18歲以下560公斤級公開賽與錦標賽兩項賽事。由於比賽會場在室外草地，歐美選手個頭高，馬步一跨就站得穩穩當當，導致南投高中拔河隊雖曾獲亞洲盃冠軍、世界盃青少年及男女混合冠軍，但都只限於室內場地，在室外草地的比賽始終難以施展。此次與桃園壽山高中組成聯隊代表台灣出賽，總算突破無牌魔咒，一口氣拿下兩面銅牌，讓國際看到台灣隊「人小志氣高」的拔河實力。

該項錦標賽包括台灣在內，總共有8個國家組隊參賽，台灣隊最後與瑞士、南非、荷蘭等3隊進入4強。南投高中校長巫春貴說，台灣拔河隊員體型先天受限，雖敗給冠軍瑞士隊、亞軍南非隊，但奮戰不懈的精神贏得尊敬與友誼，銅牌成績也為自己爭取到保送國立大學的資格。

至於奪銀的景美師大女子拔河隊，由於在世界盃500公斤組公開賽中，以2比1打敗強手瑞士奪金，卻在錦標賽的冠亞軍戰敗給瑞士隊，儘管拿到第二名，隊員仍覺得遺憾。

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