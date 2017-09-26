教出9總統教育獎學生 陳蔚綺獲師鐸獎

2017-09-26

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中特教學校教師陳蔚綺自台灣師大音樂系畢業後，原在一般學校授課，因感受不到學生學習熱情，22年前轉進特教學校，課餘時間也幾乎都「送」給學生，義務指導培育出9名總統教育獎學生、幫助17名特教生考上街頭藝人證照，她的教育熱忱獲今年師鐸獎肯定。

課餘時間都「送」給學生

陳蔚綺24年前自台灣師大音樂系畢業後到一般國中任教，教學2年後感受不到學生甚至校方對音樂課的重視，一度懷疑教學的意義。偶然看到偏鄉啟智學校在徵教師，動念轉換跑道。

用音樂引路 啟發特教生

她打電話到學校詢問報考條件，校方不敢相信師大音樂系背景的她願意到鄉下啟智學校任教。但畢竟非學特教出身，順利獲錄取的陳蔚綺過去所學全派不上用場，她從頭摸索跟特教學生互動的方法，暑假自費到美國進修特殊音樂教育，從融合肢體律動教特教生感受音樂之美。

陳蔚綺說，她從特教生身上看到他們對音樂毫無保留的熱情；自閉生在音樂課時敞開心扉，語障生因音樂開始學習更清楚發聲等，讓她感受到教育的意義與價值。

除白天在學校上課，陳蔚綺課餘時間也「送給」特教生，義務指導全盲生彈鋼琴，甚至還教過集視聽語障於一身的學生，她邊彈奏、邊靠在學生耳邊大聲誦曲，還要加上手拍學生的肩膀節奏，「千方百計」讓有多重障礙的學生感受到音樂的存在。

陳蔚綺說，每每想到願意教特教孩子音樂的師資有限，她就放不下，未來她還是要陪伴特教孩子，一起探索音樂之美，甚至找到改變人生的力量。

〈span class=paperkeyword〉師鐸獎#特教生〈/span〉